Landesliga Staffel 3: Bösingen kommt – „brutal schwere“ Aufgabe für den BSV Schwenningen

Nach dem spielfreien Wochenende wartet auf den BSV vor der Winterpause noch ein richtiger Kracher. In Schwenningen kommt es zum Bezirks-Derby gegen den VfB Bösingen.
Landesliga: BSV Schwenningen – VfB Bösingen (Samstag, 14 Uhr). Die Gäste kassierten am vergangenen Samstag eine 1:2-Niederlage in Nehren und sind mit 31 Punkten aus 16 Partien Tabellensechster. Der BSV hatte am vergangenen Wochenende spielfrei, ist seit sechs Begegnungen sieglos und belegt mit 18 Zählern aus 15 Begegnungen den elften Tabellenplatz.