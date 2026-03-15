Landesliga Staffel 3: Bezirksderby – FC Pfaffenweiler überrollt FC Königsfeld

Mit drei Treffern in der ersten halben Stunde überrumpelt der FC Pfaffenweiler den FC Königsfeld im Bezirksderby. Am Ende steht ein klarer Sieg der Hausherren.
Landesliga: FC Pfaffenweiler – FC Königsfeld 3:0 (3:0). Was für ein Auftritt des FCP im Derby und Topspiel: Der Vizemeister untermauerte seine Heimstärke und blieb im zehnten Spiel ohne eine Niederlage. Bittere Erkenntnis für die Gäste ist, dass sie im fünften Pflichtspielduell in den vergangenen 18 Monaten in Liga und Pokal einfach nicht gegen Pfaffenweiler gewinnen können.