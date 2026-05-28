Landesliga Staffel 3: Auf den BSV Schwenningen wartet ohne Jago Maric ein „intensives“ Derby

Während BSV-Trainer Jago Maric schon im Urlaub ist, muss sein Team zum Derby nach Tuttlingen. Dort übernimmt der künftige Co-Trainer Marc Agyemang das Zepter.
Landesliga: SC 04 Tuttlingen – BSV 07 Schwenningen (Samstag, 15.30 Uhr). Die Hausherren kassierten am vergangenen Wochenende eine 2:3-Niederlage in Nehren und sind mit 43 Punkten aus 30 Spielen Neunter. Der BSV, der daheim gegen Freudenstadt mit 4:0 siegte, ist mit 48 Zählern aus 30 Begegnungen Achter. Während das Torverhältnis der Schwenninger mit 65:51 klar positiv ist, ist jenes der Tuttlinger mit 56:59 negativ.