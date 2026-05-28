Landesliga Staffel 3: Auf den BSV Schwenningen wartet ohne Jago Maric ein „intensives“ Derby

Während BSV-Trainer Jago Maric schon im Urlaub ist, muss sein Team zum Derby nach Tuttlingen. Dort übernimmt der künftige Co-Trainer Marc Agyemang das Zepter.

Landesliga: SC 04 Tuttlingen – BSV 07 Schwenningen (Samstag, 15.30 Uhr). Die Hausherren kassierten am vergangenen Wochenende eine 2:3-Niederlage in Nehren und sind mit 43 Punkten aus 30 Spielen Neunter. Der BSV, der daheim gegen Freudenstadt mit 4:0 siegte, ist mit 48 Zählern aus 30 Begegnungen Achter. Während das Torverhältnis der Schwenninger mit 65:51 klar positiv ist, ist jenes der Tuttlinger mit 56:59 negativ.

Unsere Empfehlung für Sie FC Königsfeld in Gottmadingen Mit Fans, aber ohne viele Spieler nach Gottmadingen – eine Holztribüne brennt ab Am letzten Spieltag kann der FCK ohne Druck zusammen im Bus mit seinen Fans ins Katzental fahren. Der zweite Platz und die Aufstiegsrunde sind gesichert. Bester Schütze beim SC ist Buba Camara mit 13 Treffern, beim BSV Fabio Chiurazzi mit deren 23. Camara war es, der im Hinspiel der alten Rivalen traf – und zwar in der 36. Minute per Elfmeter zum 1:0-Sieg des Sportclubs.

In der Heimtabelle ist der SC 04 Tuttlingen einen Rang vor den Kickern vom Neckarursprung mit 23 Zählern Achter. Schwenningen hat auf eigenem Geläuf nur 21 Zähler geholt, auswärts hingegen deren 27 (Rang vier). Tuttlingen schaffte auf fremden Plätzen 20 Zähler (Rang zehn).

Agyemang die letzten beiden Spiele der Chef

BSV-Trainer Jago Maric hatte sich nach der Partie gegen Freudenstadt in den Urlaub verabschiedet. Die Mannschaft wird jetzt in Tuttlingen und am 6. Juni zum Saisonabschluss daheim gegen Nehren vom Spieler und künftigen Co-Trainer Marc Agyemang betreut. „Wir wollen da weitermachen, wo wir zuletzt aufgehört haben. Wir wollen nicht die Saison jetzt einfach ausklingen lassen, sondern weiter gut spielen und entsprechend Punkte einfahren“, betont Agyemang.

Der 38-Jährige erwartet nun ein schwieriges Derby: „Das Hinspiel war sehr ausgeglichen. Tuttlingen ist auch aktuell gut drauf, auch wenn ihre Ergebnisse nicht immer so waren. Bei Balingen II haben sie zwar 0:4 verloren, aber trotzdem ein sehr gutes Spiel gemacht.“ Agyemang weiter: „Ich erwarte eine sehr intensive Begegnung. Es gibt keinen Favoriten. Die Tagesform wird wohl über Sieg und Niederlage entscheiden.“

David Seiferling, Drion Panxhaj und Giuseppe Mastrantonio sind im Urlaub, fehlen am Samstag im Bezirksderby. Patrick Markovic ist hingegen wieder fit. „Patrick ist absolut eine Option für das Spiel“, so Agyemang. Im Tor deutet vieles darauf hin, dass nach längerer Zeit wieder einmal Kilian Dinger zwischen die Pfosten rücken wird. „Wir werden kurzfristig entscheiden, es ist aber gut möglich, dass Kilian spielt.“

Spieler aus der „Zweiten“ können nicht aushelfen

Von der zweiten Mannschaft wird übrigens niemand die Erste in Tuttlingen unterstützten. „Unser Zweite spielt auch am Samstag, eventuell wird eher noch der ein oder andere von der Ersten in der Zweiten aushelfen“, so Marc Agyemang. Der BSV II ist in der Kreisliga, B Staffel 3, beheimatet wo er am Samstag die Spvgg. Aldingen empfängt und den vierten Tabellenplatz einnimmt.