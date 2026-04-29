Landesliga Staffel 3: Auf den BSV Schwenningen wartet in Pfullingen am 1. Mai harte Arbeit

Der BSV Schwenningen muss in Pfullingen noch einmal „ans Limit gehen“. Mit dem VfL hat das Team von Jago Maric noch eine Rechnung offen.

Landesliga: VfL Pfullingen – BSV 07 Schwenningen (Freitag, 1. Mai, 14.30 Uhr). Die Hausherren siegten am vergangenen Wochenende in Nehren mit 2:1 und sind mit 46 Punkten aus 26 Spielen Tabellenfünfter. In der Heimtabelle belegt der VfL mit 22 Zählern aus 13 Begegnungen Rang sechs; in der Auswärtstabelle ist er mit 24 Zählern aus 13 Begegnungen sogar Dritter. Die Pfullinger haben mit 55:36 ein deutliche positives Torverhältnis. Bester Schütze ist Philipp Kendel mit elf Treffern.

Die vergangenen sechs Jahre kickte der VfL Pfullingen in der Verbandsliga, Mannschaft und Verein sind mit strukturiertem Fußball also äußerst vertraut. Und keine Frage, die Pfullinger wollen zurück ins Verbandsoberhaus. Dieses Jahr wird daraus aber nichts mehr, der Abstand auf den Tabellenzweiten Empfingen ist mit elf Zählern schon zu groß.

Auch der BSV ist inzwischen im Niemandsland der Tabelle angekommen. Die Nullsiebener gewannen am vergangenen Wochenende das Derby gegen Zimmern mit 3:2 und sind mit 38 Zählern aus 25 Partien Achter. Angesichts von zehn Zählern Vorsprung auf den Relegationsplatz, den aktuell der SV Seedorf inne hat, und dazu noch zwei Spiele in der Hinterhand, ist der Abstieg für die Schwenninger Balltreter kein Thema mehr.

Die Mannen vom Neckarursprung können also befreit aufspielen. Und dabei haben sie gegen Pfullingen noch etwas gutzumachen. In der Hinrunde verloren die Nullsiebener durch ein Tor in der Nachspielzeit unglücklich gegen den VfL mit 1:2

Maric erinnert sich an „bittere Niederlage“ im Hinspiel

„Das war damals eine bittere Niederlage“, erinnert sich Jago Maric. Natürlich will der Schwenninger Übungsleiter mit seinen Mannen jetzt Revanche nehmen. „Das Spiel in Pfullingen wird nun wieder eine große Herausforderung. Der Gegner ist richtig gut drauf. Wir haben aber gezeigt, dass wir gegen Zimmern bestehen können, so sollten wir dies gegen Pfullingen auch können.“

Personell steht Maric dieselbe Elf wie am vergangenen Wochenende zur Verfügung. Er hat auch keinen Grund zu Veränderungen. „Wir müssen jetzt halt auch wieder so leidenschaftlich wie gegen Zimmern verteidigen“, fordert Maric von seinen Jungs am Tag der Arbeit vollen Einsatz. Der BSV-Trainer weiter: „Pfullingen wird sehr hoch pressen und anlaufen. Da müssen wir eben entsprechende Lösungen parat heben.“

Der Coach abschließend: „Ich bin mir sicher, dass es auf dem kleinen Kunstrasen eine sehr intensive Partie wird. Darauf müssen wir vorbereitet sein und entsprechend ans Limit gehen.“