Landesliga Staffel 3: Auf den BSV Schwenningen wartet in Pfullingen am 1. Mai harte Arbeit

Der BSV Schwenningen muss in Pfullingen noch einmal „ans Limit gehen“. Mit dem VfL hat das Team von Jago Maric noch eine Rechnung offen.
Landesliga: VfL Pfullingen – BSV 07 Schwenningen (Freitag, 1. Mai, 14.30 Uhr). Die Hausherren siegten am vergangenen Wochenende in Nehren mit 2:1 und sind mit 46 Punkten aus 26 Spielen Tabellenfünfter. In der Heimtabelle belegt der VfL mit 22 Zählern aus 13 Begegnungen Rang sechs; in der Auswärtstabelle ist er mit 24 Zählern aus 13 Begegnungen sogar Dritter. Die Pfullinger haben mit 55:36 ein deutliche positives Torverhältnis. Bester Schütze ist Philipp Kendel mit elf Treffern.