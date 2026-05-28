Landesliga Staffel 3: Albstadt will Chance auf Klassenerhalt wahren – Wiedersehen mit Ex-Coach

Für den FC 07 Albstadt geht es gegen die SG Empfingen um Ex-Trainer Alexander Eberhart darum, weitere Punkte im Abstiegskampf zu sammeln und auf Patzer der Konkurrenz zu hoffen.
SG Empfingen – FC 07 Albstadt (Samstag,15.30 Uhr). Die SG Empfingen bestreitet ihr letztes Heimspiel der Saison gegen den FC Albstadt – und das mit der Gewissheit, am 10. Juni noch in der Relegation um den Aufstieg in die Verbandsliga antreten zu dürfen. Der Gegner steht zwar noch nicht fest, aktuell deutet jedoch vieles auf den FV Löchgau hin. Damit bietet sich den Empfingern weiterhin die Chance, über die Relegation doch noch den Sprung in die Verbandsliga zu schaffen.