Landesliga Staffel 3: Albstadt will Chance auf Klassenerhalt wahren – Wiedersehen mit Ex-Coach

Für den FC 07 Albstadt geht es gegen die SG Empfingen um Ex-Trainer Alexander Eberhart darum, weitere Punkte im Abstiegskampf zu sammeln und auf Patzer der Konkurrenz zu hoffen.

SG Empfingen – FC 07 Albstadt (Samstag,15.30 Uhr). Die SG Empfingen bestreitet ihr letztes Heimspiel der Saison gegen den FC Albstadt – und das mit der Gewissheit, am 10. Juni noch in der Relegation um den Aufstieg in die Verbandsliga antreten zu dürfen. Der Gegner steht zwar noch nicht fest, aktuell deutet jedoch vieles auf den FV Löchgau hin. Damit bietet sich den Empfingern weiterhin die Chance, über die Relegation doch noch den Sprung in die Verbandsliga zu schaffen.

Zuvor stehen allerdings noch zwei Ligaspiele ohne tabellarische Bedeutung an. Den Auftakt macht das Duell gegen den FC 07 Albstadt, den Ex-Verein von Empfingens Trainer Alexander Eberhart. Die Gäste wären bei einer Niederlage am Samstag endgültig abgestiegen – ein auch für Eberhart unangenehmes Szenario.

Spannung vor Relegation hochhalten

„Wir müssen jetzt alle versuchen, die Spannung hochzuhalten vor dem Relegationsspiel am 10. Juni. Gut möglich, dass unser letztes Spiel gegen den frischgebackenen Meister TSG Balingen II dann schon eine Art Generalprobe wird. Die werden uns am letzten Spieltag sicher nichts schenken“, sagt Eberhart. Für die Albstädter geht es dagegen um den Klassenerhalt. Dafür müssten die Älbler ihre verbleibenden beiden Spiele wohl gewinnen und gleichzeitig darauf hoffen, dass der SSC Tübingen keinen Punkt mehr holt – ein eher unrealistisches Szenario.

Die Aufholjagd des FC 07 Albstadt mit den jüngsten Siegen gegen den VfL Pfullingen und beim SV Zimmern kam vermutlich zu spät. Mit dem Erfolg in Zimmern leistete Albstadt zudem Schützenhilfe für den ehemaligen Trainer Eberhart und die SG Empfingen. Trotz der bevorstehenden Relegation will Eberhart das letzte Heimspiel seriös angehen. „Wir dürfen jetzt nicht nachlassen, werden das Spiel aber auch nutzen, um angeschlagene Spieler zu schonen. Für meinen früheren Verein würde es mir leid tun, wenn sie aus der Landesliga absteigen müssten – zumal sie uns mit ihrem Sieg in Zimmern geholfen haben“, erklärt der Empfinger Coach.

Kleine Chance auf Klassenerhalt

Bei den Albstädtern herrscht, sportlich gesehen, „Alarmstufe Rot“: Denn dem FC 07 Albstadt droht nach 30 Jahren der bittere Abstieg in die Bezirksliga. Doch die „Messe“ ist für die Blau-Weißen noch nicht ganz gelesen, die „Klassenerhaltstür ist noch einen winzigen Spalt geöffnet, wo man seitens FC 07 allzu gern „durchgehen“ möchte. Ob dies gelingt? Frühestens am Samstag gegen 17.15 Uhr oder spätestens aber beim Saisonfinale zu Hause gegen den SV Croatia Reutlingen ist man schlauer.

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Doch gelingt dem FC 07 in Empfingen mit einem Dreier nochmals ein spektakuläres Ausrufezeichen Richtung Ligaerhalt? Albstadts Übungsleiter Samed Akbaba blickt völlig entspannt auf die anstehende Partie, sieht die Klassenerhalts-Chancen seines Teams insgesamt absolut realistisch – zwar minimal, aber noch vorhanden. „Erst mal freue ich mich natürlich darauf, Alex wieder zu sehen. Wir haben nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis.“

Albstadt will Schwung mitnehmen

Zum Spiel: „Wir wollen den Schwung aus den letzten Spielen mitnehmen und in Empfingen die drei Punkte holen. Unser Ziel ist es, aus den letzten beiden Spielen die maximale Punktzahl zu erreichen; zugleich in der Hoffnung, dass die unmittelbare Konkurrenz in der Tabelle vor uns Punkte liegen lässt. Ich gehe davon aus, dass Harthausen keine sechs Zähler in den letzten beiden Spielen holt.“

„Wichtig ist für uns, dass der SSC Tübingen seine zwei letzten Spiele verliert. Die absolute Schlüsselbegegnung am Wochenende neben unserem Spiel, ist das Match des TuS Ergenzingen gegen den SSC Tübingen, da kommt es darauf an, was da vom Ergebnis her passiert. Vielleicht wissen wir dann schon am Samstag, in welcher Liga wir in der nächsten Saison spielen“, so Akbaba, der bei der SG auf Patrick Mitrenga verzichten muss, der gegen Pfullingen zweifacher Torschütze war.