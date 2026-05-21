Landesliga Staffel 3: Abstiegsfinale für den SV Seedorf in Tübingen
„Verlieren verboten“, lautet die Devise für Mario Grimmeißen und den SV Seedorf im Abstiegsduell beim SSC Tübingen. Foto: Kara

Der SV Seedorf steht im Gastspiel beim direkten Gegner um den Klassenerhalt, dem SSC Tübingen unter Zugzwang. Ein Sieg wäre ein großer Schritt in Richtung Ligaverbleib für den SVS.

SSC Tübingen – SV Seedorf (Sonntag, 15 Uhr, Holderfeld in Waldhäuser Ost, Vorrunde: 4:0). Im für den SVS letzten Auswärtsspiel der Saison geht es um Alles oder Nichts: „Verlieren verboten“ lautet das Motto für die Elf von Trainer Emanuele Ingrao. Beim direkten Tabellennachbarn sind auch die Fans der Seedorfer gefragt, ihre Mannschaft in der Unistadt zu unterstützen.

 

„Es ist ein ganz wichtiges Spiel, doch diese Phase haben wir schon seit Wochen in den anderen Spielen ebenfalls erlebt“, bleibt Ingrao zielgerichtet und fokussiert. Die Emotionen dürften sich aus dem Spielverlauf von beiden Seiten auf dem engen Spielfeld von alleine ergeben.

Zum dritten Mal in Folge rettet der SV Seedorf beim 1:1 gegen den VfL Nagold in der Schlussphase einen Punkt. Die Fans attestieren dem Team Moral.

„Mit Balingen und Nagold hatten wir zuletzt zwei brutale Spiele“, zeigt der SVS-Coach die charakterlichen Qualitäten der Mannschaft auf, die zwei starke Spiele ablieferte und nach den 0:1-Rückständen jeweils in der letzten Minute noch verdient ausgleichen konnte.

Jeder Punkt zählt

„Letztlich zählt jeder Punkt“, ist es auch eine Frage der Perspektive wie man die letzten sieben Partien betrachtet: Seedorf spielte fünf Mal Unentschieden, holte viermal in den letzten zwei Minuten einen Rückstand auf und verlor nur eine Partie. Um allerdings den Klassenerhalt direkt auf das rettende Ufer zu schaffen, braucht es in den beiden letzten Partien beim SSC und gegen Mühlheim in jedem Fall zwei Siege, da die Tübinger ein Spiel mehr und ein machbares Restprogramm haben. Die Partie hat aus mehrerlei Gründen etwas Brisanz im Vorfeld. Zum einen die aktuelle Tabellenkonstellation. Beide Teams haben 31 Punkte, der SSC das um drei Tore bessere Torverhältnis. Das Duo könnte theoretisch Croatia Reutlingen (36) noch in den Relegationssog ziehen. Der TSV Harthausen/Scher (27) sitzt nicht chancenlos dahinter auf dem ersten direkten Abstiegsplatz.

Ein weiterer Brennpunkt steckt im Hinspiel, als es die Vorgeschichte gab mit dem abgebrochenen Spiel beim Stand von 3:1 für Tübingen. Das Ende ist bekannt: Es gab ein Wiederholungsspiel; Tübingen siegte 4:0. „Diese Sache aus der Vorrunde beeinflusst uns in keiner Weise. Es wird sicher ein hartes umkämpftes Spiel, dazu soll es 30 Grad haben. Ich vertraue meinen Jungs, spüre die Unterstützung im Verein, jeder weiß um was es geht“, sagt Ingrao.

Der SV Seedorf unterliegt Tübingen mit 0:4. Das Ingrao-Team startet enorm schwungvoll in die Partie und vergibt gute Chancen. Ein Traumtor bringt den SSC jedoch auf die Siegerstraße.

Bitter für die Seedorfer wäre am Ende der Runde, wenn dieses Spiel über Klassenerhalt, Relegation oder Abstieg entscheidend sein würde, „weil wir ja am letzten Spieltag spielfrei sind und zuschauen müssen, was alles passiert.“

SSC überrascht in Mühlheim

Mit dem 5:1 in Mühlheim überraschte der SSC von Trainer Steven Trevallion. Das höherklassig erfahrene Haudegen-Trio Mario Kuhn (9 Tore), Markos Chatziliadis (11), Lars Lack (12) und einige andere wie Tim Parthenschlager ist mit 60 erzielten Toren deutlich offensiver als Seedorf (37). Seit dem 4:0 in Seedorf am 11. März gab es in den folgenden acht Partien bis zum letzten Wochenende sieben Niederlagen. Die Formkurve spricht hier eher für den SVS. „Dies wird aber keine Rolle spielen, für beide geht es um alles“, erwartet Ingrao eine Eigendynamik für den Spielverlauf.

„Wir haben aus dem Nagold-Spiel einige angeschlagene Spieler mit Fragezeichen, die aus der Partie nicht so top rausgekommen sind. Da schauen wir einfach bis Sonntag wie es dann aussieht. Wir werden trotzdem eine gute Mannschaft auf dem Platz stehen haben.“

 