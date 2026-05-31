Landesliga Staffel 3: 2:4 gegen Bösingen – Freudenstadt mit bitterem Heimabschluss

Im letzten Heimspiel der Saison unterlag die SpVgg Freudenstadt dem VfB Bösingen. Nach frühem Rückstand kämpften sich die Gastgeber zwar zurück, kassierten am Ende aber späte Gegentore.

SpVgg Freudenstadt – VfB Bösingen 2:4 (0:2). Mit einer verdienten Heimniederlage verabschiedete sich die SpVgg Freudenstadt von ihren eigenen Fans gegen den VfB Bösingen. Die Begegnung begann aus Sicht der Gastgeber denkbar schlecht, da sie bereits nach zehn Minuten mit 0:2 im Hintertreffen lagen. Nach einem Zuspiel von Marius Müller auf Julian Schneider wurde dieser von Leon Schaber unsanft von den Beinen geholt.

Den fälligen Strafstoß verwandelte Bösingens Kapitän Raphael Ruf zur Gästeführung. Kurz darauf erhöhten die Gäste nach einem Eckball, als Torsten Müller per Kopf traf. Schlechter hätte das Spiel aus Freudenstädter Sicht kaum beginnen können.Auf Freudenstädter Seite standen mit Kian Nahodovic und Hamza Soussa zwei A-Jugendliche in der Startformation. Letztgenannter scheiterte in der 28. Minute freistehend am gut parierenden Bösinger Keeper Ron Armbruster. Insgesamt waren die Gäste dem dritten Treffer näher als die Hausherren dem Anschluss.

Djekic kritisiert erste Hälfte

Nach der Pause wirkte Bösingen zunächst wie noch in der Kabine: Gleich die erste Freudenstädter Aktion landete am Außenpfosten. Kurz darauf wurde Hamza Soussa im Strafraum elfmeterwürdig zu Fall gebracht – den Strafstoß verwandelte Patrick Ostojic zum 1:2. Wenig später verpasste Soussa knapp den Ausgleich. Bei einsetzendem Dauerregen gelang den Kurstädtern in ihrer stärksten Phase schließlich doch der verdiente Ausgleich: Nach schönem Zuspiel von Leon Schaber traf Mert Karaaslan zum 2:2.

In der Folge blieb die Partie offen, ehe Julian Schneider in der 80. Minute die erneute Gästeführung erzielte. Mit dem Schlusspfiff stellte Marius Müller auf 4:2 und besiegelte damit die Niederlage der Gastgeber. „Die erste Halbzeit haben wir total verschlafen und da hätten wir sogar höher in Rückstand liegen können. Die zweite Halbzeit war viel besser und da haben wir uns mit dem zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer belohnt. In unserer stärksten Phase geraten wir aber erneut in Rückstand“, so Freudenstadts Trainer Elvedin Djekic nach dem Spiel.

Die Spielstatistiken

SpVgg Freudenstadt: F. Kübler, N. Armbruster, H. Djekic, Ü. Celikkol (74.J. Köhler), D. Süzgec, P. Ostojic (71.T. Aboubakar), K. Nahodovic, L. Schaber, M. Weimer, M. Ade, H. Moussa (61.M. Karaaslan). VfB Bösingen: R. Armbruster, J. Botzenhardt, N. Wulle (76.F. Schmid), R. Ruf, N. Kimmich, R. Dobricean (86. B. Fischer), A. Zimmermann (83. B. Jochem), A. Griesser (46. J.), J. Schneider, M. Müller, T. Müller (46. K. Hezel). Tore: 0:1 Raphael Ruf (8., Foulelfmeter), 0:2 Torsten Müller (10.),1:2 Patrick Ostojic (50., Foulelfmeter), 2:2 Mert Karaaslan (67.), 2:3 Marc Hitzel (80.), 2:4 Marius Müller (90.+4.). Schiedsrichter: Nils Temme.