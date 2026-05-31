Landesliga Staffel 3: 2:4 gegen Bösingen – Freudenstadt mit bitterem Heimabschluss

Im letzten Heimspiel der Saison unterlag die SpVgg Freudenstadt dem VfB Bösingen. Nach frühem Rückstand kämpften sich die Gastgeber zwar zurück, kassierten am Ende aber späte Gegentore.
SpVgg Freudenstadt – VfB Bösingen 2:4 (0:2). Mit einer verdienten Heimniederlage verabschiedete sich die SpVgg Freudenstadt von ihren eigenen Fans gegen den VfB Bösingen. Die Begegnung begann aus Sicht der Gastgeber denkbar schlecht, da sie bereits nach zehn Minuten mit 0:2 im Hintertreffen lagen. Nach einem Zuspiel von Marius Müller auf Julian Schneider wurde dieser von Leon Schaber unsanft von den Beinen geholt.