SG Empfingen will in Seedorf die „Luft nach oben“ ausreizen

1 Noah Scheurenbrand und Empfingen treffen auf den SV Seedorf. Foto: Eibner/Florian Schust

Die Empfinger stehen derzeit auf dem vierten Tabellenplatz und wollen mit einem Sieg in Seedorf an der Spitzengruppe dranbleiben.









SV Seedorf – SG Empfingen (Sonntag, 15 Uhr). Nachdem der SV Seedorf in Tuttlingen souverän 3:0 gewann, möchte Trainer Emanuele Ingrao unbedingt daheim nachlegen, auch wenn mit der SG Empfingen ein ambitionierter Gegner kommt. Diese will mit ihrem Trainer Alexander Eberhart „an der Spitzengruppe dranbleiben“. Deshalb muss dringend ein Sieg her.