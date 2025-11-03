Landesliga SBFV: Pfaffenweiler Erfolgsschlüssel, Wünsche von Miletic und das Aasener Kissen

Was den Landesliga-Tabellenführer auszeichnet, was den Königsfelder Coach weiter antreibt. Und warum sich der starke Aufsteiger auf Platz zehn nicht ausruhen darf.
LANDESLIGA SBFV Es bleibt dabei: Vizemeister FC Pfaffenweiler überrascht immer mehr. Das 3:2 im Topspiel gegen den Hegauer FV brachte Co-Trainer Karsten Scheu zur selbstkritischen Erkenntnis, „dass es eigentlich kein Spiel war, dass wir noch hätten gewinnen müssen. Unsere Aufholjagd gegen Hegau war vor allem eine Sache des Willens. Dass wir in den letzten Minuten noch zwei Tore erzielen, damit war an diesem Tag nicht zu rechnen. Wir hatten Pech mit den Verletzungen. Erst erwischte es Nico Anders beim Warmmachen und dann Jonas Schwer während des Spiels. Wir mussten Änderungen vornehmen. Letztendlich hat es geklappt“, freute sich Karsten Scheu.