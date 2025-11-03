Landesliga SBFV: Pfaffenweiler Erfolgsschlüssel, Wünsche von Miletic und das Aasener Kissen

Was den Landesliga-Tabellenführer auszeichnet, was den Königsfelder Coach weiter antreibt. Und warum sich der starke Aufsteiger auf Platz zehn nicht ausruhen darf.

LANDESLIGA SBFV Es bleibt dabei: Vizemeister FC Pfaffenweiler überrascht immer mehr. Das 3:2 im Topspiel gegen den Hegauer FV brachte Co-Trainer Karsten Scheu zur selbstkritischen Erkenntnis, „dass es eigentlich kein Spiel war, dass wir noch hätten gewinnen müssen. Unsere Aufholjagd gegen Hegau war vor allem eine Sache des Willens. Dass wir in den letzten Minuten noch zwei Tore erzielen, damit war an diesem Tag nicht zu rechnen. Wir hatten Pech mit den Verletzungen. Erst erwischte es Nico Anders beim Warmmachen und dann Jonas Schwer während des Spiels. Wir mussten Änderungen vornehmen. Letztendlich hat es geklappt“, freute sich Karsten Scheu.

„Luca Pantel bestach mit einer feinen Einzelaktion und einem tollen Tor zum 2:2 und der eingewechselte Felix Ohlhauser servierte Adrian Scholemann den Siegtreffer auf den Kopf. „Der Felix macht das, was er am besten kann: Flanken bringen, die präzise sind“, lobt Karsten Scheu.

Trainer Daniel Miletic haderte nach dem 2:2 beim FC Öhningen-Gaienhofen über zwei verschenkte Punkte, lieferte die Gründe für seine Enttäuschung gleich nach: „Wir sind noch nicht reif genug, um eine Spitzenmannschaft zu sein. Dies müssen wir viel öfters unter Beweis stellen. Das dauert noch, wir sind aber auf einem guten Weg. Die beiden schnellen Tore vor der Pause zum 2:0 waren perfekt. Nur konnten wir das Ergebnis nicht lange genug halten, oder das 3:1 nachlegen. Öhningen hat nie aufgegeben und wollte unbedingt noch was holen. Bitter ist es, dass wir uns das 2:2 durch einen Elfmeter einfangen.“

Daniel Miletic fordert: „Wir müssen unsere Chancenverwertung effektiver und effizienter gestalten.“ Tabellarisch ist der Königsfelder Coach mit dem Zwischenstand zufrieden: Sein Team steht mit 22 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz.

SV Aasen

Nach dem 1:1 in Konstanz stehen die Aasener auf dem zehnten Platz mit 16 Punkten. Doch auch Spielertrainer Tevfik Ceylan weiß, dass der Zwischenstand für sein Team kein Ruhekissen ist. Der Vorsprung auf einen möglichen 13. und vierten Abstiegsplatz – abhängig von der Absteigerzahl aus der Oberliga und Verbandsliga – beträgt für den Aufsteiger nur drei Zähler.

„Wir haben in jedem Fall das Potenzial, um uns in der Liga zu etablieren“, betont Tevfik Ceylan. Die Aasener besitzen mit 33 Toren weiterhin den stärksten Angriff der Landesliga. Am kommenden Sonntag gastiert Tabellenführer FC Pfaffenweiler zum Derby auf der Baar.