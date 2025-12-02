Landesliga SBFV: Krise, Trainer-Rücktritt – nun kommt ein ehemaliger Villinger

1 Christian Jeske trug lange Zeit das Trikot des FC 08 Villingen. Foto: Marc Eich Der FC Singen 04 reagiert auf die sportliche Krise und präsentiert einen alten Bekannten als Übergangslösung. Nun soll es ein Ex-Villinger richten.







Link kopiert



Nach dem Rücktritt von Trainer Ingo Kastler hat der FC Singen 04 Christian Jeske als Interimstrainer für die kommenden Spiele verpflichtet – darunter die richtungsweisende Landesligapartie am Samstag um 14.30 Uhr gegen den FC Öhningen-Gaienhofen. Das gab der Club am Dienstag offiziell bekannt. Die Singener hatten am Wochenende eine 1:5-Niederlage gegen den FC Königsfeld kassiert und stehen aktuell auf Tabellenplatz 13 – nur drei Punkte vor dem direkten Abstiegsrang.