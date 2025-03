Landesliga: FC Neustadt - FC Pfaffenweiler 0:1 (0:0). Der Neuling aus Pfaffenweiler sorgt weiterhin für Furore und hat die Hürde beim Abstiegskandidaten am Ende verdient zu einem Arbeitssieg übersprungen.

Der Lohn: Es geht für den FC Pfaffenweiler zurück an die Tabellenspitze, da RW Salem im Topspiel in Konstanz nur 0:0 spielte. Bei zwei Spielen weniger als der Mitaufsteiger haben beiden Teams aktuell 40 Punkte.

Matchwinner für den FCP war Torjäger Jallow Saja. Es lief bereits die 93. Minute, als der Torjäger aus einer Standardsituation heraus den entscheidenden Treffer erzielte. Felix Ohlhauser zog den letzten einer Reihe von Eckbällen in den Neustädter Strafraum und Saja köpfte zum Siegtreffer ein. Zuvor war es gegen defensiv kompakte Gastgeber ein Geduldspiel mit wenigen Chancen auf beiden Seiten. Neustadt hätte aus dem Nichts sogar in der 70. Minute in Führung gehen können, als Ricardo da Silva Marques den Pfosten traf. Auf der anderen Seite scheiterte Lars Rohrer ebenfalls am Alluminium (87.).

Das sagt Karsten Scheu

Der Trainer des FC Pfaffenweiler bilanzierte die Partie: „Wir wussten, was auf uns zukommt. Neustadt stand sehr tief und wir hatten viel Ballbesitz. Letztlich war es ein verdienter Sieg für uns. Wenn man in der Tabelle oben steht, hat man dann offenbar auch das Glück, dass ein Standard noch reingeht. Wichtig war, dass wir in der Pause ruhig geblieben sind und die Jungs immer den Glaube an den Siegtreffer hatten.“

Die Statistik

FC Pfaffenweiler: M. Anders - M. Rohrer, Tritschler, Scholemann, Beraldi - Baumhäckl, N. Anders, Ohlhauser, Bak - Saja, L. Rohrer (75. Gür).

Tor: 0:1 Saja (90.+3).

Schiedsrichter: Valentin Roeck (Öhningen-Gaienhofen). Zuschauer: 200.

DJK Donaueschingen

DJK Donaueschingen – FV Möhringen 0:3 (0:2). Wie im Hinspiel dominierte erneut der FV Möhringen mit einem Drei-Tore-Sieg. Für die Donaueschinger war es ein weiterer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt, aber dieser ist theoretisch weiterhin möglich, denn der Punkterückstand zum ersten Nichtabstiegsplatz (vier Zähler) ist noch überschaubar.

Erneut konnte DJK-Coach Benjamin Gallmann nur über einen kleinen Kader verfügen. Die Defensivprobleme der Donaueschinger, die in den Testspielen gravierend waren, setzten sich am Samstag im Derby fort. Alle drei Gegentore entstanden nach Standards. Insgesamt hätte das Ergebnis nicht so klar ausfallen müssen, denn auch die DJK besaß einige gute Chancen, besonders in der Anfangsphase.

In der 24. Minute brachte Möhringens Maximilian Bell die Gäste mit 1:0 in Führung. Dann unterlief den Donaueschingern kurz vor der Pause ein Eigentor durch Marko Karagaca zum 0:2. Auch in der zweiten Halbzeit spielten die Donaueschinger gut mit, kassierten aber in der 62. Minute durch Lukas Klüppel – erneut nach einem ruhenden Ball – das 0:3. Damit war die Partie für die Gastgeber gelaufen. Die DJK gastiert am kommenden Sonntag in Pfaffenweiler.

Das Statement von Benjamin Gallmann

Der DJK-Coach sagte: „Das Ergebnis ist bitter für uns, weil der Spielverlauf enger als ein 0:3 war. Wir hatten eine gute Startphase, kassieren dann aber das 0:1. Insgesamt müssen wir uns natürlich selbstkritisch hinterfragen, warum wir defensiv diese Probleme haben. Vor allem verteidigen wir schlecht in unserer Box, sind in den entscheidenden Abwehrsituationen nicht da. Wir müssen diese Niederlage analysieren und weiter positiv denken.“

Die Statistik

DJK Donaueschingen: Karcher – Schwer, Cil (88. Barshali), E..Öztürk, Karaki (65. Ganter), Karagaca, Vöckt (65. Limberger), T. Öztürk, Sauter (82. Gmeiner), Ganzhorn, Osada.Tore:0:1 Maximilian Bell (24.), 0:2 Eigentor Karagaca (42.), 0:3 Klüpper (62.).

Schiedsrichter: Benedikt Fleig (Brigachtal).Zuschauer: 200.