Landesliga SBFV: FC Pfaffenweiler löst in der zweiten Halbzeit den Knoten

Der Vorjahresvizemeister besiegt den FC Neustadt mit 2:0. Die Königsfelder holen einen wertvollen Punkt beim Titelaspiranten Konstanz – Lavdrim Amiti hält schon wieder Elfer.
Landesliga: FC Pfaffenweiler - FC Neustadt 2:0 (0:0). Zweites Heimspiel _ zweiter Sieg. Wieder alle Tore erst nach einer Stunde - der FCP ist auf der Gierhalde aktuell ein Spätstarter. Im Bezirksderby gab es einen hochverdienten Sieg. Einige Ausfälle, vier Neue in der Startelf und insgesamt sechs der Neuzugänge waren bei den Gastgebern im Einsatz. Diese taten sich in den ersten 45 Minuten gegen defensive Hochschwarzwälder schwer, kamen nicht zu vielen gefährlichen Aktionen und mussten sich beim 0:0-Pausengang taktisch noch etwas einfallen lassen.