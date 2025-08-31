Landesliga SBFV: FC Pfaffenweiler löst in der zweiten Halbzeit den Knoten

Der Vorjahresvizemeister besiegt den FC Neustadt mit 2:0. Die Königsfelder holen einen wertvollen Punkt beim Titelaspiranten Konstanz – Lavdrim Amiti hält schon wieder Elfer.

Landesliga: FC Pfaffenweiler - FC Neustadt 2:0 (0:0). Zweites Heimspiel _ zweiter Sieg. Wieder alle Tore erst nach einer Stunde - der FCP ist auf der Gierhalde aktuell ein Spätstarter. Im Bezirksderby gab es einen hochverdienten Sieg. Einige Ausfälle, vier Neue in der Startelf und insgesamt sechs der Neuzugänge waren bei den Gastgebern im Einsatz. Diese taten sich in den ersten 45 Minuten gegen defensive Hochschwarzwälder schwer, kamen nicht zu vielen gefährlichen Aktionen und mussten sich beim 0:0-Pausengang taktisch noch etwas einfallen lassen.

Starke zweite Halbzeit Dies mit Erfolg. Die Offensivmaschine des FC Pfaffenweiler rollte langsam an. Erst verpasste noch ein Querpass von Jallow Saja seinen Mitspieler Michael Höhe am Fünfmeterraum (59.). Dann sorgte ein weiter Einwurf von Luca Pantel über Lars Rohrer und Saja für das 1:0. Höhe hatte sich im Strafraum gelöst und drosch den Ball nach dem schönen Zuspiel wuchtig in die Maschen (61.).

Der FC Neustadt war ideenlos und schwach im Aufbauspiel, besaß im Spiel nach vorne keine Durchschlagskraft. Das Manko der Hausherren: Sie ließen zu viele Chancen zum möglichen 2:0 oder 3:0 liegen. Gäste-Keeper Joscha Dengler parierte gegen Luca Baraldi (68.), dann verpassten Saja und Marc Baumhäckel vor dem Tor (69.).

So dauerte es bis mit der Entscheidung kurz vor Schluss. FCN-Kapitän Niklas Eckert holte Saja im Strafraum von den Beinen - der Pfaffenweiler-Torjäger verwandelte sicher zum 2:0-Endstand.

Die Trainerstimme

Pfaffenweiles Spielertrainer Jonas Schwer resümierte nach dem Spielende: „Wir freuen uns über den verdienten Sieg und vor allem über eine kompakte Defensivleistung. Schön, dass wir endlich einmal zu Null spielen konnten. Wenn wir nach der Pause und dem 1:0 unsere Möglichkeiten besser ausnutzen, ist die Partie früher klar entschieden.“

Statistik

FC Pfaffenweiler: Falk – Ma. Rohrer, Schwer, Scholemann, Beraldi, Baumhäckel (90.+1 Ebner), Pantel (76. Gür), Schade (90.+3 Aguiar), La. Rohrer, Höhe (82. Stadelmann).

FC Neustadt: Dengler – Haasler, da Silva Marques, Kiefer (67. Isele), Gamp, Schlegel, Brosi, Eckert, Rohrer, Orosaj (89. Balke), Waldvogel.

Tore: 1:0 Höhe (61.), 2:0 Saja (88./Foulelfmeter).

Schiedsrichter: Patriot Fazliu (Muggensturm).

Zuschauer: 250.

Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen - FC Königsfeld 1:1 (1:0). Die Königsfelder haben sich beim Titelaspiranten um Trainer David D’ Incau einen wertvollen Punkt gesichert.

Keeper Lavdrim Amiti verursachte in der Anfangsphase – wie in der Vorwoche – einen Strafstoß, parierte nach dem Foul an Lorenzo Craft diesen allerdings gegen Konstantin Hahn wieder stark.

Dennoch konnte der Königsfelder Schlussmann in der 17. Minute nichts machen, als Hahn über die linke Seite in den Strafraum Richtung Mitte zog und per Flachschuss ins Eck zum 1:0 traf.

Die passende Antwort setzte allerdings Gäste-Torjäger Felix Fehrenbach sechs Minuten später mit einem 28-Meter-Knaller zum 1:1 unter die Latte (23.). In der Folgezeit verhinderte der gute Amiti einen weiteren Gegentreffer – vor allem in der 81. Minute bei einem Volleyschuss von Hahn.

Zuvor hatten die Königsfelder nach einem Freistoß Glück, dass Javan Sardarabady per Kopf nur den Pfosten traf (75.).

Das sagt Daniel Miletic

Der Königsfelder Coach resümierte „ein umkämpftes Spiel. Wir haben gefightet, alles gegeben. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht. Wir hätten ebenfalls einen Elfmeter bekommen können. Der eine Punkt war absolut verdient.“

Statistik

FC Königsfeld: Amiti – Uljevic, Sarr, Kroh (46.Klajic), Jock, Fehrenbach, Hettich, Spiegelhalter (50. St.Schwarzwälder), Holzapfel (90.+2 Strohof), Blankenburg (81. Dunkenberger), Karagaca.

Tore: 1:0 Konstantin Hahn (17.), 1:1 Felix Fehrenbach (23.). Schiedsrichter: Stefan Schmidt (Grießen).

Zuschauer: 120.

Besonderes Vorkommnis: Torhüter Amiti (FCK) hält Foulelfmeter von Hahn (6.).