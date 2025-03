Holzhausen mit knappem Sieg Das sagt der Torschütze zum goldenen Tor gegen Tübingen

Für den FC Holzhausen steht am Samstag das wichtigste Auswärtsspiel in der Verbandsliga an, nachdem die Truppe von Karsten Maier am Samstag knapp aber verdient gegen die TSG Tübingen siegte (1:0).