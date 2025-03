LANDESLIGA

FC Pfaffenweiler – FC Königsfeld 2:0 (1:0). Favorit Pfaffenweiler nutzte vor der prächtigen Kulisse von 460 Fans seine Stärken bei ruhenden Bällen eiskalt aus und ging aus einer Standardsituation in seiner ersten Druckphase in Führung: In der 12. Minute sorgte Marc Rohrer für das schnelle 1:0.

Ein nicht gut geklärter Eckball von Keeper Daniele Fiormarino landet auf der rechten Seite, der aufgerückte Defensivmann Marc Rohrer gewinnt den Zweikampf gegen Felix Fehrenbach an der Außenlinie und seine Hereingabe in den Fünfer zu Felix Ohlhauser saust an Freund und Feind vorbei flach ins lange Eck. Danach hatte Bathuan Bak eine dicke Chance zum 2:0 (18.).

Der Ausgleich lag in der Luft

In der Folgezeit versuchte Königsfeld sich nicht zu verstecken, war ab der 25. Minute spielerisch sogar aktiver. Der FCK fand allerdings bei zwei, drei guten Angriffen keine Mittel zum Abschluss, um die Abwehr der Gastgeber auszuhebeln. Das 1:1 lag in der Luft, ehe sich der FCP befreite und Nico Kroh bei einer weiteren Ecke gegen Bak in höchster Not kurz vor der Torlinie rettete (39.).

Kurz nach der Halbzeit klingelte es zum 2:0 – wieder nach einer Ecke. Zunächst rettet Fiormarino und pariert einen scharfen Ohlhauser-Freistoß zum Eckball. Dann unterläuft er eine Hereingabe von Ohlhauser und Jallow Saja, bugsiert die Kugel zum 2:0 ins Netz (47.).

Der FC Königsfeld stand nun noch stärker unter Zugzwang. Kämpferisch und läuferisch hatten die Gäste alles. Allein die fußballerischen Mittel reichten am Mittwochabend nicht aus, um mit dem Anschlusstreffer noch einmal für Spannung sorgen.

Die Statistik

FC Pfaffenweiler: N. Anders; M. Rohrer (56. Thoma), Tritschler, Scholemann, Beraldi, Baumhäckl (75. Gür), N. Anders, Bak (90.+1 Aguiar), Ohlhauser (90. Chatziioannidis), L. Rohrer, Saja.

FC Königsfeld: Fiormarino - St. Schwarzwälder (72. Marincic), Lehmann, Kroh (90. Dunkenberger), Sv. Schwarzwälder, Kljajic, Lauble, Scudieri, Blankenburg (72. Hettich), Fehrenbach, Fossé.

Tore: 1:0 M. Rohrer (12.), 2:0 Saja (47.).

Schiedsrichter: Fabian Wehner (Erzingen).

Zuschauer: 460.