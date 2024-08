Landesliga SBFV: FC Königsfeld und FC Pfaffenweiler bestreiten die Saisoneröffnung

1 Mit einigen Neuzugängen – wie Königsfelds Tim Hettich (links) und Pfaffenweilers Joris Gailiunas (am Ball) – eröffnen die beiden Clubs am Freitagabend die Landesliga-Saison. Foto: Holger Rohde

Der Aufsteiger fährt mit Selbstvertrauen am Freitag in den Kurort. Vor einer Woche besiegte der FCP die Königsfelder mit 4:2 im Pokal.









Link kopiert



Am Freitagabend (19 Uhr) beginnt in Königsfeld die Saison in der Landesliga Staffel 3 mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem FC Königsfeld und dem Aufsteiger FC Pfaffenweiler. Das Schwarzwald-Derby ist zugleich eine Neuauflage des Pokalduells, das erst vor sieben Tagen lief und das der FC Pfaffenweiler mit 4:2 für sich entschied. 500 bis 600 Zuschauer werden am Freitag im HSS-Hydraulik-Sportpark erwartet.