Landesliga SBFV: Ein FCP-Debütant dreht auf – Abstiegssorgen beim FC Königsfeld

Nach dem 4:1 im Schlagerspiel gegen Verfolger SC Konstanz-Wollmatingen war Pfaffenweilers Trainer Karsten Scheu erst einmal bescheiden: „Damit haben wir nicht gerechnet, weil wir nicht wussten, wo wir leistungsmäßig stehen. Was die Jungs gezeigt haben, war schon beeindruckend. In der Defensive standen wir nach der druckvollen Konstanzer Anfangsphase kompakt. Vorne fanden wir die richtigen Lösungen – im Anlaufen und spielerisch.“

Neben Torjäger Jallow Saja (Saisontreffer 14 und 15) feierte Bathuan Bak, der im Winter vom Türk. SV Singen nach Pfaffenweiler wechselte, einen gelungenen Einstand. „Seine zwei Tore waren klasse. Er ist für uns eine Verstärkung“, traf der Mittelfeldmann beim 1:0 per Volleyschuss am Strafraum und beim 3:0 mit einem Knaller in den Winkel.

Karsten Scheu hebt die Bedeutung dieses Heimsieges hervor: „Der Sieg war wichtig, um der Konkurrenz zu zeigen, dass wir weiter da sind und nicht einbrechen. Nun gilt es diese Leistung zu bestätigen und von Spiel zu Spiel weitere Punkte zu holen, um in der Tabelle vorne an Salem dranzubleiben.“

Was der FCP-Coach ganz dezent verschwieg: Tabellenführer RW Salem hat zwar zwei Punkte Vorsprung, der FCP jedoch noch zwei Nachholspiele, mit der Chance im Laufe diesen und nächsten Monats bis auf vier Zähler vorbeizuziehen an den Salemern vorbeizuziehen.

„Der Gegner hatte einfach einen der stärksten Einzelspieler der Liga in seinen Reihen“, fasste FCK-Trainer Patrick Fossé die 1:2-Niederlage beim FC Überlingen zusammen. Der regionalliga-erfahrene Marc Kuczkowski zog dem Gast mit seinem Freistoßtor kurz vor Schluss zum 2:1 den Zahn.

„Allerdings haben wir das Spiel verloren, weil wir in der Summe der Kleinigkeiten zu viele Fehler gemacht haben. Dazu kam Pech: Der Ball von Patrick Lauble geht an die Latte und nicht zu unserer Führung ins Tor“, analysiert Fossé.

Nach ihrer achten Saisonniederlage rutschten die Königsfelder in der Tabelle noch hinter den FV Möhringen. Der Vorsprung auf den FC Singen, der den ersten Abstiegsplatz belegt, beträgt nur drei Punkte. „Da müssen wir schon nach hinten schauen und in den kommenden Spielen Punkte einfahren, um den Klassenerhalt schnell abzusichern“, sind die Top 6-Ränge für den FC Königsfeld bereits zu weit entfernt.

Schon ein Blick auf die Aufstellung der Allmendshofener ließ im Linzgau erahnen, dass es beim Spitzenteam VfR Stockach schwer werden würde. Die vielen personellen Ausfälle sorgten für eine gehemmte erste Halbzeit mit einem klaren 0:3-Rückstand und mit dem Schlusspfiff für eine unglückliche 3:4-Niederlage.

„Es war daher am Ende umso bitterer, dass wir früh die Tore kassierten und nach einer sehr starken zweiten Halbzeit mit vielen weiteren Chancen mindestens ein 4:4 verdient gehabt hätten. Diese positiven Aspekte gilt es nun in die nächste Partie gegen Möhringen mitzunehmen und dort dann zu punkten“, zeigt es Trainer Benjamin Gallmann auf. Noch hat der Tabellenletzte bei vier Punkten Rückstand zum rettenden Ufer alle Chancen auf den Klassenerhalt. Allerdings sollte nach nur einem Sieg aus den letzten acht Partien der vierte Saisonerfolg bei der DJK nicht lange auf sich warten lassen.