Eckball-Wahnsinn des FC Pfaffenweiler in Donaueschingen

1 Starker Auftritt des FC Pfaffenweiler: Unser Bild zeigt den Zweikampf zwischen Lars Rohrer (links, FCP) und Lars Ganzhorn (DJK). Foto: Roland Sigwart

Landesliga-Tabellenführer siegt vor 400 Zuschauern im Nachholspiel souverän mit 5:2 und führt die Liga wieder mit sieben Punkten Vorsprung an. Die DJK bleibt Schlusslicht.









LANDESLIGA DJK Donaueschingen – FC Pfaffenweiler 2:5 (1:4). Der Landesliga-Tabellenführer aus Pfaffenweiler machte im Nachholspiel am Mittwochabend kurzen Prozess und siegte in Allmendshofen souverän. Der reinste Wahnsinn: Aus drei Eckbällen machte Pfaffenweiler in der ersten Halbzeit drei der vier Tore.