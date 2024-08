Landesliga SBFV: DJK Donaueschingen verliert beim Saisonstart gegen F.A.L. mit 0:2

1 Donaueschingens Michael Schmidt (Mitte) wird in dieser Szene von der F.A.L.-Abwehr in die Zange genommen. Foto: Roland Sigwart

Ersatzgeschwächte Gastgeber lassen vorne Durchschlagskraft vermissen. Coach Benjamin Gallmann zeigt sich enttäuscht. Mark Burgenmeister schnürt Doppelpack.









Link kopiert



DJK Donaueschingen – SpVgg F.A.L. 0:2 (0:1). Die Donaueschinger haben ihren Saisonauftakt vor 100 Zuschauern verloren. Das ständige Kommen und Gehen in diesen Wochen im DJK-Kader aufgrund der Urlaubszeit wirkte sich nun auf den Rundenstart aus. Sieben Akteure fehlten urlaubsbedingt. Fünf Spieler aus der zweiten Mannschaft mussten in den Landesliga-Kader aufrücken. Besserung ist nicht in Sicht.