Landesliga Relegation: Freudenstadt stürzt Frommern ins Tal der Tränen

Es war eine beeindruckende Kulisse, vor der der TSV Frommern und die SpVgg Freudenstadt den letzten Startplatz für die kommende Landesliga-Saison unter sich ausmachten. Nach Abpfiff der Partie hatten Spielertrainer Armin Hotz und seine Schützlinge allerdings herzlich wenig für das Ambiente übrig – zu groß waren Schock und Enttäuschung. „So ist der Fußball eben manchmal“, konnte ein sichtlich mitgenommener Hotz seine Emotionen nach Spielende noch nicht in Worte fassen.

Führung durch Staiger

Im Laufe des Nachmittags hatten die Frommerner bereits mehrfach mit einem Bein zurück in der Landesliga gestanden. Doch am Ende konnte man dem Gegner nur dabei zu sehen, wie hemmungslos gejubelt wurde. Nach einer soliden Anfangsphase war der Führungstreffer durch Tim Staiger, dessen erster Abschluss über den Pfosten und den Rücken von SpVgg-Keeper Lucas Finkbeiner und der im zweiten Versuch dann einschieben konnte, folgerichtig.

Lesen Sie auch

Wenig später schlugen die Freudenstädter – mehr oder weniger aus dem Nichts – erstmals zu. Alieu Camara setzte sich auf der rechten Seite durch, fand Patrick Ostojic im Rückraum und dessen flache Direktabnahme fand wiederum den Weg ins Tor. Der TSV hatte sogar Glück, dass es nach einem Pfostenknaller von Leon Lisicar wenige Momente später nicht sogar 1:2 stand.

Kljajic kontert den Ausgleich

Kurz vor der Pause war es dann allerdings wieder Frommern, das zuschlug. Einen halbhohen Distanzschuss von Marvin Wiedmann konnte Finkbeiner zwar parieren, aber nicht entscheidend entschärfen. Anes Kljajic war beim Abpraller zur Stelle und netzte zur erneuten TSV-Führung ein. Diese hätte kurz nach dem Seitenwechsel wohl auch erhöht werden müssen. Kljajic und Finn Trickel hatten eine Doppelchance, bei der anschließenden Ecke verpasste Andreas Hotz die Kugel nur knapp und das vermeintliche 3:1 durch Kljajic in der 52. Minute wurde wegen Abseits zurückgepfiffen.

„Spiegelbild unserer Saison“

„Es war leider ein Spiegelbild unserer Saison. Wir machen das 3:1 nicht, machen uns dann das Leben schwer und werden am Ende dafür bestraft“, haderte Armin Hotz nach Abpfiff mit der Niederlage. Denn genau so sollte es kommen. Fabian Armbruster glich per Kopf nach einer Ecke für die Freudenstädter erneut aus. Nach hitzigen folgenden Minuten dann in der 81. Minute der schicksalhafte Moment: Frommerns Keeper Daniel Mau unterlief ein haarsträubender Fehler, als er die Kugel außerhalb des Sechzehners – beinahe an der Eckfahne – nicht klären konnte und an SpVgg-Stürmer Dogukan Süzgec verlor. Dieser bediente den eingewechselten Matthias Weimer, der nur noch ins quasi leere Tor einschießen musste.

Die Frommerner warfen in der Folge nochmals alles nach vorne und kamen noch zu der ein oder anderen Halbchance, konnten die Katastrophe am Ende aber nicht mehr abwenden – und sind deshalb nun kein Landesligist mehr.

Personal und Statistik

TSV Frommern: Mau, Staiger, Kljajic, Capol (79. Herceg), Lindauer (88. Zobel), Trickel (68. Schmidtke), Albert, T. Martaler, Hotz, Golz (83. Plätke), Wiedmann (63. Ezgin). SpVgg Freudenstadt: Finkbeiner, Lisicar, Armbruster, Djekic, Celikkol (61. Weimer), Süzgec, Ostojic (89. Göcks), Schaber, Kaupp (90.+5 Bensch), Ade (83. Crnomarkovic), Camara (84. Nahodovic). Tore: 1:0 Staiger (29.), 1:1 Ostojic (42.), 2:1 Kljajic (45.), 2:2 Armbruster (67.), 2:3 Weimer (81.). Schiedsrichter: Sebastian Flegr, Aurel Paythieu, Maik Lehmann. Zuschauer: 848.