1 Gut zur Sache ging es im Derby zwischen dem TSV Trillfingen und der TSG Balingen II. Am Ende hieß es 1:1. Foto: Kara

Keinen Sieger fand das Derby zwischen dem TSV Trillfingen und der TSG Balingen II. Die Gäste führten bis in die Nachspielzeit der zweiten Hälfte hinein, ehe Trillfingens Joker Nick Stehle den 1:1-Ausgleichstreffer erzielte.

Da bei Balingen II keine Personalprobleme zu beklagen waren, verzichtete TSG-Trainer Denis Epstein nicht nur auf seine Einwechslung, sondern nach Rücksprache mit Regionalligacoach Martin Braun auch auf Unterstützung aus der "Ersten“. Weil auch Trillfingen mit Ausnahme von Simon Bogenschütz und Steffen Bitz keine Ausfälle zu beklagen hatte, durfte eine spannende Partie erwartet werden. Die Gäste übernahmen von Beginn an die Initiative und hatten wesentlich mehr Ballbesitz als der defensiv agierende TSV, der seinen Fokus auf die eigene Verteidigungsarbeit legte und das bis auf wenige Ausnahmen mit Erfolg.

Nur selten kamen die sonst so spielstarken Balinger durch die gegnerischen Reihen, sie mussten so auch immer wieder auf lange Bälle setzen, die die sicher stehende Trillfinger Defensive aber nur selten vor Probleme stellte.

Nichtsdestotrotz wurde die ein oder andere aussichtsreiche Möglichkeit herausgespielt, unter anderem landete ein Schuss von Tim Göttler an der Latte. Allerdings klingelte es erst in der 43. Minute: Nach einem strammen Schuss der TSG reagierte Trillfingens starker Schlussmann Niklas Hojdem glänzend, bekam das Spielgerät allerdings nicht unter Kontrolle; und so brauchte Henry Seeger nur noch abzustauben.

Wer dachte, dass dieser Gegentreffer zum psychologisch denkbar ungünstigsten Zeitpunkt der sportliche Genickschuss für den Underdog sein würde, wurde eines Besseren belehrt. Die Einwechslung von Offensivakteur David Kleinfeld für Fabian Heller zur Pause erwies sich als goldrichtig. Kleinfeld gelang es des Öfteren, den Ball zu halten und für Struktur im Trillfinger Spiel zu sorgen. Der TSV setzte immer wieder Nadelstiche, nistete sich des Öfteren im gegnerischen Strafraum ein und bekam zahlreiche Standardsituationen zugesprochen, aus denen aber keine große Torchancen heraus sprangen. Balingen II blieb aber weiterhin tonangebend, hatte mehr vom Spiel und erzielte knapp 20 Minuten vor Spielende das vermeintliche 2:0, allerdings wurde der Treffer von Robin Eissler wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben.

Der TSG II gelang es einfach nicht den Sack zuzumachen und so kam es, wie es kommen musste: In der Nachspielzeit bekamen die Hausherren noch einen Eckball zugesprochen. Nach einer einstudierten Variante war der erst eine Minute zuvor eingewechselte Nick Stehle zur Stelle und markierte den vielumjubelten 1:1-Ausgleichstreffer, der gleichzeitig den Endstand bedeutete.TSV Trillfingen: Hojdem; R. Kolb, L. Kolb, A. Stehle (90. N. Stehle), Wütz, Heller (46. Kleinfeld), K. Krause (77. Dürr), Söll, Braitmair (74. Schmid), T. Stehle, Wentsch. TSG Balingen II: Drevetan; Mathauer, Barth (90+2. Sinz), Junginger (70. Eissler), Siedler (56. Farkas), Kurz, Schäfer (83. Peric), Belser, Hipp, Göttler, Seeger.