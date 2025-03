Landesliga III: Wittendorf sehnt sich nach dem Befreiungsschlag

SV Wittendorf – SV Croatia Reutlingen (Sonntag, 15 Uhr). Wie lange geht der Sieglostrend weiter? Mittlerweile warten die Fans des SV Wittendorf seit Mitte November (2:1 gegen die TSF Dornhan) auf den ersten Liga-Dreier. Seitdem setzte es für den SVW ein Remis und zwei Niederlagen. Das soll sich am Samstag ändern, wenn die Mannschaft von Marco Sumser und Sebastian Ruoff den SV Croatia Reutlingen empfängt.

Kuriosität im Hinspiel

Die Kroaten stehen Wiederum bei zwei Siegen und einer Pleite seit dem Re-Start aus der Winterpause – zudem gewannen die Reutlinger das Hinspiel mit 4:2, wenn auch ohne spätere Wertung, da die Mannschaft von Ferudun Sentürk einen Spieler eingesetzt hatte, der nicht auf dem Spielberichtsbogen stand. Damit gewann Wittendorf nachträglich 3:0, wodurch die drei Punkte an die Sumser-Elf gingen.

Daher werden beide Teams voller Motivation sein, das Spiel am Samstag zu gewinnen. Ruoff erkennt beim SVW definitiv einen Aufwärtstrend: „Wir haben eine durchwachsene Vorbereitung gespielt. In jedem Spiel geht es aber in die richtige Richtung. In Seedorf hat nicht viel gefehlt, um zu punkten. In Frommern hatten wir schon ein Sechs-Punkte-Spiel, welches wir leider nicht gewinnen konnten.

Die anderen Duelle gegen die Abstiegskonkurrenten kommen erst noch.“ Die fehlenden Siege erklärt sich der Co-Trainer wie folgt: „Wir haben in jedem Spiel sehr gute Phasen, in denen wir uns nicht belohnen. Die Gegner bestrafen uns dann aber auch immer, weil wir oft Schwächephasen haben. In Schwenningen haben wir die ersten zehn Minuten verpennt, in Seedorf war es dann die Schlussphase, in der wir das Spiel noch aus der Hand gegeben haben.“

Wittendorf in der Außenseiterrolle

Auch Spielertrainer Sumser sieht die Entwicklungsschritte seiner Truppe: „Wenn ich an Croatia denke, bekomme ich gemischte Gefühle. Das Hinspiel haben wir sportlich zwar verloren, konnten aber spielerisch gut mithalten und in der vergangenen Rückrunde haben wir dort den Klassenerhalt gepackt. Aber es ist nicht der Gegner, den wir schlagen müssen. Wir haben aber eine Chance, wenn unsere Leistung so wie gegen Frommern wird. Vielleicht belohnt uns der Fußballgott diesmal. Über einen Abgang in die Bezirksliga spricht beim SVW derzeit noch niemand: „Der Abstieg ist noch gar kein Thema, weil der gesamte Verein noch überzeugt von dem Klassenerhalt ist“, so Sumser, dessen Team mit 16 Punkten auf dem ersten Abstiegsplatz steht.