Für die SG Empfingen steht am Sonntag ein traditionell-torreiches Landesliga-Duell gegen den VfB Bösingen an.

VfB Bösingen – SG Empfingen (Sonntag, 15 Uhr). Nach der laut Empfingens Trainer Alexander Eberhart „sehr erwachsenen Leistung“ gegen den SV Nehren, dürfte die Gegenwehr in der Auswärtspartie in Bösingen deutlich größer werden.

Ein Duell, das Spannung verspricht

Bereits im Vorspiel hatten die Empfinger so ihre Probleme gegen den VfB und konnten sich am Ende in einem umkämpften Hinspiel auf heimischen Terrain mit 3:2 Toren durchsetzen. Mit einem umkämpften Spielverlauf rechnet auch Empfingens Trainer Alexander Eberhart für die Partie am Sonntag: „Die Spiele gegen Bösingen waren immer enge Spiele.

In der Vorrunde haben wir zur Pause mit 3:2 geführt und nach der Ampelkarte gegen Pasacal Schoch den knappen Vorsprung noch über die Zeit gebracht. In der vergangenen Saison fiel der Siegtreffer der Bösinger in der Nachspielzeit durch ein Eigentor von uns. Mit einem ähnlichen Spielverlauf rechne ich auch am Sonntag.“

SGE ist „keine graue Maus mehr“

Zudem meint der Coach: „Wir stellen uns auf eine umkämpfte Partie ein und der Platz wird sein übriges dazu tun.“ Die Empfinger, so Eberhart, sind längst keine graue Maus mehr in der Landesliga und werden von den anderen Mannschaften als Spitzenteam wahrgenommen. „Diesen Respekt haben wir uns erarbeitet und die Gegner treten jetzt ganz anders gegen uns auf.“ Die Qual der Wahl hat Eberhart weiterhin was sein Personaltableau anbelangt. Er hätte eigentlich keinen Grund die Mannschaft umzubauen. Bis auf den privat verhinderten Jonas Bucci, steht Eberhart bis auf die Langzeitverletzten sein kompletter Kader zur Verfügung. Philipp Kress ist auch wieder ins Training eingestiegen.