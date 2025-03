In der Landesliga III wird sich die SG Empfingen am Samstag (15 Uhr) mit dem angereisten SV Seedorf messen, um im Meisterrennen oben dran zu bleiben.

SG Empfingen - SV Seedorf (Samstag, ab 15.00 Uhr). Die SG Empfingen läuft durch das zweite Unentschieden in der Fremde langsam Gefahr, den überraschenden Tabellenführer Rottenburg aus den Augen zu verlieren.

Zieht Rottenburg davon?

Im Gegensatz zu den Empfingern, machen die Domstädter ihre Hausaufgaben und sind mit der Optimalausbeute von neun Punkten aus der Winterpause gestartet. Dagegen schwächelt die Mannschaft von Alexander Eberhart und Daniel Seemann vor allem in der Fremde. Nach dem enttäuschenden Unentschieden auf dem Dornhaner Rasen, mussten die Empfinger am Ende mit dem neuerlichen Unentschieden beim heimstarken VfB Bösingen noch zufrieden sein.

Die SGE ist dabei nämlich mit einem blauen Auge davon gekommen. Empfingens Spielertrainer Daniel Seemann war wie zuvor in Dornhan mit seiner Einwechslung und seinem späten Ausgleichstreffer erneut maßgeblich am Umschwung seiner Mannschaft beteiligt. „Wir haben uns wie zuvor in Dornhan mit der Umstellung von einem Kunstrasenplatz auf einen Rasenplatz sehr schwer getan. Außerdem war unsere Leistung an diesem Tag nicht gut genug, um gegen eine abgezockte Bösinger Mannschaft zu gewinnen. Vorne waren wir zu fahrig und hinten hat uns die Kompaktheit gefehlt. Unterm Strich war unser Punktgewinn am Ende mit dem späten Ausgleichstreffer sehr glücklich“, meint Seemann nach dem Remis. Zudem hofft der spielende Co-Trainer, dass sich sein Team zu Hause auf gewohntem Untergrund wieder auf ihre Heimstärke verlassen kann.

Doppelpacker Bucci wieder am Start

Die Seedorfer würde Seemann als Wundertüte bezeichnen. „Ich habe mich gewundert, dass deren Stammspieler in der letzten Partie erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurden. Ich rechne mit einer kampfstarken Seedorfer Mannschaft, gegen die wir auch körperlich dagegen halten müssen“, so der treffsichere Spielertrainer. Das Hinspiel gewannen die Empfinger übrigens mit 3:0.

Personell können die Gastgeber aus dem Vollen schöpfen. Der zweifache Torschütze aus dem Hinspiel Jonas Bucci steht nach seinem Kurzurlaub wieder zur Verfügung. Abwehrmann Nico Rebmann könnte auch wieder eine Option für die Startaufstellung werden.