1 Jonas Haag und der SV Seedorf wollen im Heimspiel gegen den SC 04 Tuttlingen nicht ins Stolpern geraten. Foto: Müller

SV Seedorf – SC 04 Tuttlingen (Mittwoch, 18.30 Uhr). Vier Punkte zum Saisonauftakt, diese Ausbeute aus zwei Partien kann sich sehen lassen. So geht der SV Seedorf Selbstbewusst in das Derby gegen den SC 04 Tuttlingen. Doch darauf ausruhen ist nicht angesagt, sondern "wir wollen unbedingt nachlegen", formuliert Spielertrainer Tobias Heizmann seine Vorgabe an die Mannschaft.

Doch der Coach des SV Seedorf weiß auch, "es wird ein schwieriges Spiel", denn die Gäste von der Donau haben bisher erst einen Zähler auf dem Konto und werden sicher alles daransetzen, um wie in den jüngsten Duellen mit dem SV Seedorf wieder zu punkten.

Enges und umkämpftes Spiel wird erwartet

Auch wenn Heizmann damit rechnet, "dass es ein enges Spiel wird, das sicher auch von kämpferischem Einsatz geprägt sein wird", stimmen ihn die bisherigen Auftritte der SVS-Mannschaft zuversichtlich. "Wir haben zwei ordentliche Spiele abgeliefert, zudem auch im WFV-Pokal gegen Balingen überzeugt", sieht der Spielertrainer sein Team auf einem guten weg.

Dass nun auch Tobias Bea wieder in der Defensive Regie führt, gibt der Mannschaft zudem Sicherheit. "Wir können selbstbewusst in das Derby mit Tuttlingen gehen", so Tobias Heizmann. Er sieht beide Kontrahenten auf dem gleichen Niveau. "Das wird ein 50-zu-50-Spiel." Wo der SV Seedorf noch Steigerungspotenzial hat, ist die Chancenverwertung. "Da müssen wir effektiver werden, dann tun wir uns auch hinten raus leichter", so der Coach.

Wichtig war für die Trainer des SV Seedorf auch, dass bislang keine neuen Verletzten hinzugekommen sind, der enge Kader nicht weiter strapaziert wird. Denn einige genesene Akteure benötigen noch Zeit, bis sie auch von der körperlichen Fitness wieder auf dem nötigen Leistungsstand sind.

Das 1:1 des SC 04 Tuttlingen im Heimspiel gegen die SG Empfingen bedeutete den ersten Punkt für die Mannschaft von Trainer Andreas Keller. Allerdings war die Leistung des Sportclubs dabei alles andere als überzeugend. Dennoch ist davon auszugehen, dass der SC 04 in Seedorf ein anderes Gesucht zeigen wird.