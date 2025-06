VfB Bösingen – SV Croatia Reutlingen 2:0 (2:0). Es sind diese wundervollen Geschichten, die der Fußball schreibt. Das letzte Heimspiel, der letzte Heimsieg und ein gebührender Abschied in die Sommerpause waren Trainer Peter Leopold im Vorfeld wichtig.

Marius Beiter trifft beim seinem Abschied zur 1:0-Führung

Auf dem Feld passiert dann in den ersten Minuten etwas, mit dem kaum jemand gerechnet hatte, weil nicht planbar. Marius Beiter schoss zum Abschied das 1:0 in der 11. Minute – ausgerechnet zum Ende von elf Jahren im Bösinger Trikot.

Seine Tore sind an sich nichts Ungewöhnliches. Allerdings hätte er gar nicht spielen sollen, weil verletzt. Doch er wollte unbedingt einen letzten Auftritt auf den „Bruckäcker“. Zwei Minuten nach seinem von Torsten Müller und Julian Schneider schön eingeleiteten Angriff, nagelte er einen Abstauber unter die Latte. 100 Sekunden später gab es Szenenapplaus der Fans und Mitspieler mit der direkten Auswechslung.

VfB-Abwehr überzeugt mit Stabilität

Die Bösinger hatten sich nach dem 1:4 in Frommern zum Ziel gesetzt, hinten wieder die Null zu halten – dies gelang und am Ende stand der sechste Sieg ohne Gegentor in den vergangenen acht Begegnungen. Dieses gute Gefühl defensiver Stabilität mit in die neue Runde zu nehmen, festigte Torjäger Torsten Müller mit dem 2:0 in der 37. Minute – wie Beiter kommt er auf 17. Saisontreffer.

Starke Vorarbeit von Andy Griesser

Die Vorarbeit leistete Andreas Griesser mit einem Zuspiel auf Julian Schneider. Dieser kommt knapp vor Reutlingens Schlussmann Nico Conconcelli an den Ball, lupft ihn drüber zu Torsten Müller. Dessen Kopfball geht zunächst an die Latte und den Abpraller bugsiert er aus drei Metern ins Netz. Bis zur Pause hatten Torsten Müller und Schneider noch drei weitere Chancen, um das Ergebnis nach oben zu schrauben.

Viele Chancen für VfB

In der zweiten Hälfte ging es in diesem Stil weiter: Chancen von Schneider (48.), Marius Müller (53./mit einem Fallrückzieher) und Jannik Botzenhart mit einem Schuss aus spitzem Winkel, den Concocelli per Fußabwehr klärte (57.). Und was machte Croatia? Es dauerte über 70 Minuten, ehe die Gäste zwei Möglichkeiten den Anschlusstreffer auf dem Schlappen hatten. Gegen Giuliano Soddu durfte sich VfB-Keeper Ron Armbruster ebenfalls wenigstens einmal glänzend auszeichnen (77.).

Statistik

VfB Bösingen: Armbruster –Botzenhart (84. Jochem), Flaig (84. Halder), Kimmich, Bihler, Griesser, Dobricean (85. Schmid), Schneider, Beiter (13. Le. Schlosser), Ma. Müller, To. Müller (90. Haaga).

Tore: 1:0 Marius Beiter (11.), 2:0 Torsten Müller (38.).

Schiedsrichter: Stefan Flaig (Bonlanden); Gelbe Karten: 2/1. Zuschauer: 200.