Landesliga: Für den VfL Nagold ist noch Platz vier möglich

Für den VfL Nagold ist die Saison in der Landesliga gelaufen. Ein symbolisches Ziel ist vor dem Spiel am Samstag beim SV Zimmern allerdings noch erreichbar: Platz vier.
SV Zimmern – VfL Nagold (Samstag, 15.30 Uhr). Die Partie zwischen dem SV Zimmern und dem VfL Nagold hätte am vorletzten Spieltag der Fußball-Landesliga zu einem Highlight werden können, wenn beide Mannschaften bis in das Saisonende die Erwartungshaltungen hätten befriedigen können. Doch für die Gastgeber war das Thema Relegation nach der unerwarteten 1:2-Heimniederlage gegen den FC Albstadt und dem 2:3 beim Meister TSG Balingen II Geschichte. Für den SV Zimmern geht es im Spiel gegen den VfL Nagold nur noch darum, den zwei Punkte Vorsprung auf den SV Nehren und die drei Punkte auf den VfB Bösingen als Tabellendritter ins Ziel zu bringen.