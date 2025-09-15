Landesliga: Freudenstadt und der historisch schlechte Saisonstart

Sieben Niederlagen aus den ersten sieben Spielen, dementsprechend null Punkte und ein desolates Torverhältnis von 4:29 – die Spvgg Freudenstadt erlebt einen absoluten Horror-Start in die neue Saison 2025/26. Die Euphorie, die nach dem Coup in der Relegation und dem resultierenden Aufstieg aufgekommen war, scheint verflogen zu sein. „Es ist kein Zufall, dass wir mit null Punkten dastehen. So hast du nicht einmal den Hauch einer Chance in der Landesliga“, gab ein konsternierter Freudenstädter Cheftrainer Elvedin Djekic nach der 1:8-Blamage in Ergenzingen am Sonntagnachmittag zu Protokoll.

Historischer Saisonstart Der Saisonstart der Spielvereinigung lässt sich guten Gewissens in die Schublade „Historisch schlecht“ einordnen. Für die letzten 14 Spielzeiten lässt sich in der Online-Datenbank „fussball.de“ nachverfolgen, wie die Tabelle der Landesliga-Staffel 3 jeweils nach sieben Spieltagen aussah. In dieser Zeit hatten nur zwei andere Teams zu diesem Zeitpunkt der Saison noch keine Punkte geholt: die SG Dornstetten 2011/12 und der VfL Mühlheim 2021/22. Beide hatten mit einem Torverhältnis von 8:26 bzw. 6:28 zumindest eine minimal bessere Ausbeute vorzuweisen als die Freudenstädter aktuell. Die Marke von 29 Gegentreffern in den ersten sieben Spielen „knackte“ nur der FV 08 Rottweil 2018/19 – allerdings hatte dieser dabei schon vier Punkte auf dem Konto.

1:8 trotz gutem Start

Die Klatsche gegen Mit-Aufsteiger Ergenzingen, dem man in der vergangenen Bezirksliga-Saison zweimal denkbar knapp mit 0:2 und 1:2 unterlag, war ein neuer Tiefpunkt für die Truppe von Elvedin Djekic. „In den ersten 20 Minuten sind wir richtig gut reingekommen, haben Top-Fußball gespielt. Aber die restlichen 70 Minuten waren halt unter aller Sau. Das sind aktuell einfach wir“, so der Cheftrainer. Djekic hatte mit seiner Analyse voll und ganz Recht: Die Gäste waren in der Anfangsphase gegen den TuS zwar nicht besonders zwingend, aber sie waren die eindeutig bessere Mannschaften. Doch nachdem Ergenzingen in der 23. Minute in Führung ging, wendete sich das Blatt drastisch. Das 0:4 zur Pause war aus Freudenstädter Sicht schon fastglücklich, der 1:8-Endstand zwar hart, aber unter dem Strich auch nicht gänzlich unverdient. Die Leistung der Spvgg sei an diesem Nachmittag eine „bodenlose Frechheit“ gewesen, so Djekic.

Hoffnungsschimmer?

Die Hoffnung, dass nach dem historisch schlechten Start die schnellstmögliche Wende gelingt, dürfte aktuell im Lager der Freudenstädter Anhänger nicht allzu groß sein. Schließlich geht es in zwei der drei nächsten Spiele gegen den SV Zimmern und die SG Empfingen, die beide noch ohne Niederlage dastehen. Der große Hoffnungsschimmer muss das Kellerduell in Pfullingen sein. Der VfL hat nach sechs absolvierten Partien zwar immerhin zwei Punkte auf dem Konto, wartet aber auch noch auf seinen ersten Sieg.

Außerdem darf man trotz all der berechtigten Sorge nicht vergessen: Nach nur sieben Spieltagen beträgt der Freudenstädter Rückstand auf das rettende Ufer Stand jetzt nur sechs Punkte. Noch bleibt also genug Zeit für die ersehnte Kehrtwende.