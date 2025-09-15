Landesliga: Freudenstadt und der historisch schlechte Saisonstart

Die Spvgg Freudenstadt ist historisch schlecht in die Landesliga gestartet. Nach der 1:8-Klatsche in Ergenzingen sucht das Schlusslicht nach einem Hoffnungsschimmer.
Sieben Niederlagen aus den ersten sieben Spielen, dementsprechend null Punkte und ein desolates Torverhältnis von 4:29 – die Spvgg Freudenstadt erlebt einen absoluten Horror-Start in die neue Saison 2025/26. Die Euphorie, die nach dem Coup in der Relegation und dem resultierenden Aufstieg aufgekommen war, scheint verflogen zu sein. „Es ist kein Zufall, dass wir mit null Punkten dastehen. So hast du nicht einmal den Hauch einer Chance in der Landesliga“, gab ein konsternierter Freudenstädter Cheftrainer Elvedin Djekic nach der 1:8-Blamage in Ergenzingen am Sonntagnachmittag zu Protokoll.