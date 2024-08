Empfingen will sich nicht dem Niveau des Gegners anpassen

SV Nehren – SG Empfingen (Sonntag, 15 Uhr). Die SG Empfingen trifft an diesem Wochenende mit dem SV Nehren, auf einen Gegner, der am vergangenen Wochenende in Tuttlingen durch einen Last-Minute-Treffer von Raphael Nill seinen ersten Saisonerfolg feiern konnte.