Landesliga: Ein perfekter Samstagnachmittag in Empfingen

Die SG Empfingen kann sich nach dem 8:1-Kantersieg über den TuS Ergenzingen nicht nur über eine starke Leistung, sondern auch über den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz freuen.
SG Empfingen – TuS Ergenzingen 8:1 (5:0). Besser hätte der Samstagnachmittag für die SG Empfingen kaum laufen können. Die eigenen Hausaufgaben erledigte man im Heimspiel gegen den TuS Ergenzingen mit einem 8:1-Kantersieg mehr als gewissenhaft. Und zeitgleich verlor der SV Zimmern o.R. in Pfullingen überraschend deutlich mit 0:5, womit die Empfinger vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz klettern. (Allerdings hat die SGE Stand jetzt noch ein Spiel mehr absolviert aus die Konkurrenz aus Zimmern und Balingen.)