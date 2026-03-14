Landesliga: Ein perfekter Samstagnachmittag in Empfingen

SG Empfingen – TuS Ergenzingen 8:1 (5:0). Besser hätte der Samstagnachmittag für die SG Empfingen kaum laufen können. Die eigenen Hausaufgaben erledigte man im Heimspiel gegen den TuS Ergenzingen mit einem 8:1-Kantersieg mehr als gewissenhaft. Und zeitgleich verlor der SV Zimmern o.R. in Pfullingen überraschend deutlich mit 0:5, womit die Empfinger vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz klettern. (Allerdings hat die SGE Stand jetzt noch ein Spiel mehr absolviert aus die Konkurrenz aus Zimmern und Balingen.)

Vorentscheidung schon nach 22 Minuten Nach etwas mehr als 20 Minuten war die Messe im Duell mit dem Tabellen-14. im Grunde gelesen. Moritz Zug, den die Gäste aus Ergenzingen in der ersten Halbzeit einfach nicht in den Griff bekamen, erzielte bereits kurz nach dem Anstoß in Folge eines Angriffs über die rechte Seite das enorm frühe Führungstor. „Danach haben wir eigentlich noch mutig weitergemacht, aber das 0:2 und 0:3 haben uns dann das Genick gebrochen“, analysierte TuS-Coach Florian Schwend nach Abpfiff. „Wenn du mit den ersten drei Abschlüssen direkt drei Tore kassierst, dann ist es natürlich sehr schwer.“

5:0 zur Pause

Nach dem Treffer von Philipp Kress und dem zweiten Streich von Zug stand es nach nur 22 Minuten bereits 3:0 für die Hausherren. Noch vor dem Pausenpfiff legte Zug seinen dritten Treffer nach und Erdem Sonay komplettierte den Doppelschlag zum 5:0-Halbzeitstand. Auch nach dem Seitenwechsel ließ der frisch gebackene Tabellenzweite keine Gnade walten. Sonay schnürte zehn Minuten nach Wiederanpfiff seinen Doppelpack, der eingewechselte Lucas Haug erhöhte in der 69. Minute auf 7:0 und Sandro Mihic legte mit einem Sonntagsschuss aus 30 Metern nur drei Minuten später sogar das achte Tor nach. Den zu diesem Zeitpunkt völlig überforderten Gästen gelang mit dem Treffer zum 1:8 durch Linus Hellstern zehn Minuten vor Schluss nur noch minimale Ergebniskosmetik.

Stimmiges Gesamtpaket

Parallel zum Endergebnis war die Stimmungslage in den beiden Lagern entsprechend unterschiedlich. „Wir sind schon alle ein bisschen am Tiefpunkt“, so Schwend. „Wir müssen jetzt einfach nach vorne schauen. Die Sechs-Punkte-Spiele kommen noch. Wir müssen einfach weiter hart arbeiten.“ Auf der anderen Seite der Kantersieg-Medaille fand Empfingens Cheftrainer Alexander Eberhart nur positive Worte für die Leistung seiner Schützlinge: „Es war ein grandioser Sieg und ein tolles Spiel, in dem wir viel Energie auf dem Platz gelassen haben. Mich hat es vor allem gefreut, dass ein paar der Jungs von der Bank heute viel Spielzeit hatten. Das Gesamtpaket hat einfach gestimmt.“ Und auch für den unterlegen Gegner hatte Eberhart viel Respekt übrig: „Ergenzingen hat sich über 90 Minuten nicht aufgegeben. Selbst nach dem 7:0 und 8:0 haben sie weiter nach vorne gespielt. Das hat mir sehr imponiert.“

Personal und Torschützen

SG Empfingen: Fritz, Scheurenbrand (52. Tittjung), Schüssler, Sonay (69. Baiker), Wössner (69. Reich), Kress (59. Haug), Zug, Rebmann, Erdem, Schima, Mihic. TuS Ergenzingen: Majhen, Hofmann, Wüst, Walser, Gulde, Nzally, Beurenmeister (70. Hellstern), Hünig (31. Gruhonjic und 70. Weipert), Vogel (46. Bastians), Materazzi (70. Amon), Ciossek. Tore: 1:0 Zug (1.), 2:0 Kress (15.), 3:0 Zug (22.), 4:0 Zug (44.), 5:0 Sonay (45.), 6:0 Sonay (56.), 7:0 Haug (69.), 8:0 Mihic (72.), 8:1 Hellstern (80.). Zuschauer: 170. Schiedsrichter: Marvin Heinrich, Nur Cheikhi, Ingo Joachimsthaler.