Landesliga: Ein Absteiger, zwei Zitternde und ein Entscheidungsspiel

Während der TSV Straßberg abgestiegen ist, bangt man in Frommern und Harthausen noch um den Klassenerhalt. In Nagold bahnt sich indes ein Entscheidungsspiel an.

Die Hausaufgaben wurden erneut gewissenhaft erledigt. Der 4:1-Heimerfolg gegen den VfB Bösingen war der dritte Sieg in Serie für den TSV Frommern. Damit steht nun fest: Die Mannschaft von Spielertrainer Armin Hotz hat zumindest ihren Teil getan, um in der Relegation um den Klassenerhalt kämpfen zu dürfen. Jetzt geht der Blick weiterhin nach oben in die Verbandsliga, wo die TSG Tübingen und die TSG Balingen II mit ihren Platzierungen darüber entscheiden werden, ob die Frommerner tatsächlich in die Relegation dürfen.

Reutlingen und Tuttlingen enteilt

Der TSV Harthause/Scher hat indes seine Chance verpasst, der Relegation ganz sicher aus dem Weg zu gehen. Man selbst verlor in Zimmern deutlich mit 0:4 und kann deshalb den SV Croatia Reutlingen, der mit 3:0 gegen Nehren gewann, und den SC Tuttlingen am letzten Spieltag nicht mehr einholen. Sollten Balingen und Tübingen beide absteigen, muss das Team von Chefcoach Akin Aktepe den Gang in die Relegation antreten.

1:3 in Rottenburg besiegelt Abstieg

Dass der TSV Straßberg den Gang in die Bezirksliga antreten muss, ist seit diesem Wochenende nun besiegelt. Marc-Philipp Kleiner und seine Schützlinge konnten bei ihrer 1:3-Niederlage in Rottenburg nicht den Spielverderber für die Meisterfeier spielen. Der Abstieg hätte sich aufgrund des Frommerner Siegs aber ohnehin nicht mehr abwenden lassen. „Vielleicht ist ein Schritt zurück gar nicht verkehrt, um wieder zwei nach vorne machen zu können“, blickte Kleiner jedoch bereits optimistisch in die Zukunft.

Nagold und Empfingen kämpfen um Relegation

Da FC 07 Albstadt mit 0:5 in Empfingen unterging und auch Nagold mit 3:2 in Tuttlingen gewann, bahnt sich am letzten Spieltag das große Entscheidungsspiel um den Relegationsplatz zwischen der SGE und dem VfL an. Beide haben 60 Punkte, die Nagolder jedoch das bessere Torverhältnis. Die Empfinger müssen am kommenden Samstag (15.30 Uhr) also einen Auswärtssieg einfahren, um die Saison als Vizemeister zu beenden.