Landesliga: Die Ruhe vor dem Sturm? – VfL Nagold empfängt Tuttlingen

1 Die Spieler des VfL Nagold bejubeln den 1:0-Führungstreffer in Rottenburg. Gejubelt werden soll gegen Tuttlingen auch wieder – diesmal aber möglichst über drei Punkte. Foto: Eibner//Ralph Kunze

Der VfL Nagold empfängt am drittletzten Spieltag des Landesliga-Jahres den SC Tuttlingen. Gegen den Tabellenzehnten will man Selbstvertrauen für die kommenden beiden Spitzenspiele tanken.









Link kopiert



VfL Nagold – SC 04 Tuttlingen (Samstag, 14.30 Uhr). Das 2:2-Remis am vergangenen Spieltag beim Tabellenführer in Rottenburg löste bei Nagolds Cheftrainer Marcel Schuon gemischte Gefühle aus. Zum einen hätte man einen Punktgewinn beim Spitzenreiter vor der Partie wohl unterschrieben, zum anderen verspielte man nach dem Seitenwechsel noch eine 2:0-Führung. Nun stehen noch drei Aufgaben im Landesliga-Jahr 2025 auf dem Programm. Bevor es in den nächsten beiden Wochen auswärts gegen zwei Spitzenteams geht, ist der VfL zuhause gegen den SC 04 Tuttlingen favorisiert.