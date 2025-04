Landesliga Derby: Erlösungstreffer und Viererpack beim Lokalkampf in Empfingen

SG Empfingen – SV Wittendorf 7:2 (2:0). Mit dem Treffer von Philipp Kress zum Halbzeitstand von 2:0 und dem Doppelschlag, ebenfalls von Kress kurz nach der Pause, konnte sich der Aufstiegsaspirant deutlich absetzen. In Halbzeit eins hielten die Wittendorfer kämpferisch noch gut dagegen und hatten zu diesem Zeitpunkt Glück, dass die Gastgeber gleich reihenweise beste Tormöglichkeiten noch nicht nutzen konnten.

Der überfällige Führungstreffer gelang Empfingens Co-Spielertrainer Daniel Seemann, der erstmals in dieser Saison vom Start weg auf dem Platz stand in der 29. Minute. Er profitierte von Jonas Buccis Vorarbeit und schloss schlussendlich ins leere Tor ab. Eine Erlösung aus Sicht der Empfinger. Wittendorf wehrten sich nach Kräften und hatte in der einen oder anderen Szene das Glück des Tüchtigen. So blieb der Aussetzer von Wittendorfs Torhüter Marco Geigle unbestraft, als er den Ball gegen Jonas Bucci herschenkte, dieser aber das Spielgerät nicht im Tor unterbrachte. Weitere gute Tormöglichkeiten konnten Daniel Seemann (3., 8.) oder auch Philipp Kress nicht nutzen.

Wittendorf war gut in den Zweikämpfen und fühlte sich vom Schiedsrichter bezüglich der vielen gelben Karten etwas benachteiligt. Praktisch aus heiterem Himmel bot sich Dominik Schillinger auf der Gegenseite vor dem Empfinger Tor die Chance, die Partie auszugleichen. Schillinger zögerte aber etwas zu lange und Jonas Bucci konnte die Situation für seine Empfinger bereinigen.

Im Gegenzug fiel der Treffer zum 2:0. Wieder war Bucci der Vorbereiter, dessen Flanke Philipp Kress per Flugkopfball ins Wittendorfer Tor wuchtete. Bitterer hätte die erste Halbzeit aus Sicht der Gäste nicht Enden können.

Auch nach dem Seitenwechsel befanden sich die Gäste offensichtlich noch etwas im Tiefschlaf. Seemann bediente den einlaufenden Philipp Kress in der 46. Minute, der auf 3:0 erhöhte. Zwei Minuten später war abermals Philipp Kress zur Stelle, als er nach Zuspiel von Bucci wenig Mühe hatte, mit links auf 4:0 zu erhöhen. Der Widerstand der Wittendorfer war spätestens jetzt gebrochen und die Empfinger ließen weitere Treffer folgen. Tim Göttler bediente in der 63. Minute abermals Kress, der mit seinem vierten Treffer das Ergebnis auf 5:0 schraubte.

Eigentor zum 6:0

Die Wittendorfer konnten einem in der zweiten Halbzeit so richtig leid tun. Beim 6:0 der Gastgeber lenkte schlussendlich Wittendorfs Abwehrchef Matthis Johannsen den Ball als Letzter über die Torlinie. Sehenswert auch das 7:0 von Daniel Seemann, der das lange Zuspiel von Leon Keuler gekonnt verarbeitete und den bedauernswerten Wittendorfer Keeper Marco Geigle mit seinem Lupfer keine Abwehrchance ließ.

Im Gefühl des großen Vorsprungs wurden die Gastgeber etwas nachlässig und fingen sich zwei Gegentreffer ein. Jakob Burkhardt (85.) und Dominik Schillinger (86.) betrieben dabei aus Sicht der Gäste etwas Ergebniskosmetik.

Trainerstimmen

Alexander Eberhart

(SG Empfingen): „Ich denke 80 Minuten haben wir eine richtig gute Partie abgeliefert. Hinten raus hat bei uns etwas die Konzentration gefehlt und dadurch sind die beiden Gegentreffer zu erklären. Vier Treffer in einem Spiel sind Philipp Kress in seiner aktiven Laufbahn noch nie gelungen. Sergen Erdem hat auf der rechten Seite ebenfalls eine sehr gute Partie abgeliefert.“

Sebastian Ruoff (SV Wittendorf): „Eine Halbzeit hat es unsere Mannschaft richtig gut gemacht. Kurz vor der Halbzeit hat Doninik Schillinger sogar den Ausgleich auf dem Fuß. Im Gegenzug bekommen wir das 0:2. So ist es nun mal, wenn du unten drin stehst. Nach der Pause haben die Empfinger mit ihrem Doppelschlag für klare Verhältnisse gesorgt und ihre individuelle Klasse ausgespielt. Unsere Jungs haben es trotzdem gut gemacht. Am Mittwoch gegen SV Nehren rechnen wir uns mehr aus.“

SG Empfingen – SV Wittendorf 7:2 (2:0)

SG Empfingen: K. Fritz – D. Schima, D. Rebmann (62. L. Keuler), R. Schüssler (71. M. Tittjung), D. Schmid, D. Seemann (83. S. Ramic), J. Bucci, P. Kress (77. P. Schoch), N. Rebmann, Se. Erdem, T. Göttler (66. N. Scheurenbrand).

SV Wittendorf: M. Geigle – L. Schmid (52. R. Haas), R. Schillinger (68. J. Merz), M. Johannsen, S. Mihic, D. Schillinger, M. Sumser (68. S. Scheidt), S. Reich, L. Haug, R. Rieger (57. J. Burkhardt), Li. Schmid (68. Lu. Schmid).

Tore: 1:0, 7:0 Daniel Seemann (29., 76.), 2:0, Philipp Kress (45.+1., 47., 50., 63.), 7:1 Jakob Burkhardt (85.), 7:2 Dominik Schillinger (86.). Schiedsrichter: Max Augustin. Zuschauer: 200.