Landesliga-Derby: 200 Zuschauer sehen Unentschieden in Oberreichenbach

SV Oberreichenbach – Spvgg Berneck/ Zwerenberg 2:2 (1:1). Rund 200 Zuschauer verfolgten bei besten Fußballwetter das Landesliga-Derby der Frauen zwischen dem SV Oberreichenbach und der Spvgg Berneck/ Zwerenberg. Dabei kamen beide Lager auf ihre Kosten. Die Gäste während einer dominant gespielten ersten Halbzeit, die Gastgeberinnen in der zweiten, als sie immer mehr das Zepter in die Hand bekam.

Ballbesitz schießt keine Tore Das Spiel begann mit einem Blitztor nach 80 Sekunden durch Mareike Besch, die sich über links durchspielte und überlegt abschließen konnte. Danach spielte aber fast nur noch die Spvgg Berneck/Zwerenberg. Angriff auf Angriff rollte in Richtung Oberreichenbacher Tor, allerdings ohne große Chancen zu kreieren. „Ballbesitz alleine bringt wenig, der schießt keine Tore“, stellte der Bernecker Trainer Manuel Gall zu den überlegen geführten 45 Minuten fest. Einmal kam seine Elf durch, als Alicia Roller im Tempo Vivien Wielandt überlief und die ließ auch Paulin Kappler (25.) im SVO-Tor keine Chance. „Bis auf diese Szene hatten wir die Bernecker Top-Spielerin eigentlich ganz gut im Griff“, zeigte sich der Oberreichenbacher Trainer Holger Simon mit der Defensivarbeit seiner Elf zufrieden.

Kuhnle verwandelt Elfer

In der zweiten Halbzeit dann ein ganz anderes Bild. „Wir haben uns etwas tiefer gestellt, um nicht in Gefahr von Kontern zu laufen“, erklärte Manuel Gall mit Blick auf die schnellen SVO-Angreiferinnen Anna Knepper und Jana Sophie Albrecht. Beide wurden von der starken Innenverteidigung mit Lea Stockinger und Selina Knospe auf Distanz gehalten. Aber auch Holger Simon hatte reagiert, in der Pause Lilly Tubach aus der Spitze genommen und mit Hanna Weber das Mittelfeld verstärkt. Weber, Eva Kuhnle und Anna-Sophie Fliege bekamen die Partie stärker in Griff und als Anna Knepper bei einem Schussversuch getroffen wurde, zeigte Schiedsrichter Tizian Bauer auf den Punkt. Eva Kuhnle ließ sich die Chance nicht entgehen und donnerte den Ball zum 2:1 ins Netz (58.).

Jetzt waren die Gäste wieder gefordert, taten sich jedoch schwer, den Hebel umzulegen. In der 69. Minute eine Riesenchance für Mareke Besch, doch die Bernecker Torspielerin Nicole Ehnis klärte die Eins-gegen-eins-Situation. Mit dem verletzungsbedingten Ausscheiden von Celine Steeb begann das Spiel wieder zu kippen. „Ich musste Mareike Besch nach hinten nehmen“, sah Holger Simon einen Grund für den Bernecker Schlussspurt.

Die Gäste arbeiteten mit Macht am Ausgleich, die eingewechselte Romie Schaible hatte noch eine Halbchance für den SVO (84.). Dann begannen die Gastgeberinnen jedoch zu schwimmen. Zwei Ecken in Folge waren eine zu viel. Als Jana Rutz die zweite an der Strafraumlinie direkt nahm und das Leder durch alle hindurch zum 2:2 (86.) einschlug. „Bei dem Treffer war eine Portion Glück dabei“, sagte Simon, der gerne die drei Punkte in Oberreichenbach behalten hätte.

Beide wollen Klassenerhalt

Der Bernecker Ehrenvorsitzende Günter Klink hingegen konnte dagegen mit dem Punkt gut leben und meinte: „Mal sehen, was der am Saisonende wert ist. Wir wollen je beide in der Landesliga bleiben und das zurecht, wenn man sieht, was heute hier los ist.“