Landesliga-Derby: 200 Zuschauer sehen Unentschieden in Oberreichenbach

Im Frauen-Landesliga-Derby zwischen dem SV Oberreichenbach und der Spvgg Berneck/Zwerenberg gibt es vor keinen Sieger.
SV Oberreichenbach – Spvgg Berneck/ Zwerenberg 2:2 (1:1). Rund 200 Zuschauer verfolgten bei besten Fußballwetter das Landesliga-Derby der Frauen zwischen dem SV Oberreichenbach und der Spvgg Berneck/ Zwerenberg. Dabei kamen beide Lager auf ihre Kosten. Die Gäste während einer dominant gespielten ersten Halbzeit, die Gastgeberinnen in der zweiten, als sie immer mehr das Zepter in die Hand bekam.