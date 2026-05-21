Landesliga – das Topspiel: Showdown in Königsfeld – alles Wissenswerte zum Relegationsduell

Es ist angerichtet: Ein kleines „Endspiel“ steht für Königsfeld und Radolfzell im Rennen um den Relegationsplatz an. Für den Sieger ist die Vizemeisterschaft weiterhin greifbar.

FC Königsfeld – FC 03 Radolfzell (Montag, 15 Uhr). Tabellenführer SC Konstanz-Wollmatingen (58 Punkte) kann im Derby beim bereits geretteten Nachbarn Dettingen-Dingelsdorf mit einem Remis den Meistertitel feiern, sollte es in Königsfeld ein Remis geben. Spielt Pfaffenweiler in Denkingen ebenfalls nur ein Unentschieden, dann reicht sogar eine Niederlage. Gewinnt der FCP, dann klettert er auf Rang zwei, wenn Königsfeld nicht siegt. Das ist vor Pfingsten die Ausgangslage.

Die Ausgangslage Blick zurück: Genau vor einem Jahr standen die Radolfzeller im Aufstiegs-Dreikampf mit RW Salem und FC Pfaffenweiler. Sie gewannen am vorletzten Spieltag mit 5:0 in Pfaffenweiler und wurden nach dem 1:2 gegen Salem am Ende trotzdem undankbarer Dritter. Dies blüht den Mettnauern im Dreikampf um die Relegation mit dem aktuell vierten Platz wieder. 51 Punkte bedeuten einen knappen Rückstand auf Königsfeld (53) sowie Pfaffenweiler (52).

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Im Vorfeld wäre der FCK gerne auf den Sonntag ausgewichen, „weil da keine anderen Spiele im Bezirk stattfinden und wir noch mehr Zuschauer erwartet hätten. Allerdings hat Radolfzell einer Verlegung nicht zugestimmt“, freut sich der Sportliche Leiter Alexander Thumer trotzdem auf die für ihn besondere Begegnung.

Der Hintergrund: „Ich war vier Jahre Sportvorstand beim FCR“, trifft er bei den Mettnauern auf alte Bekannte. Thumer ordnet die Nulldreier weiter „als einen der Top-Aufstiegskandidaten ein, weil sie einen starken Kader mit erfahrenen Leuten haben und eingespielt sind.“

Die Unterschiedsspieler

Radolfzell ist bekannt für schnelles Umschaltspiel und hohe Tempo-Frequenz bei Kontern. Dazu ist das Team stark im Kopfballspiel und bei gefährlichen Standards wie Ecken von Daniel Wehrle. Der Abgang von Torjäger Max Chrobok (TuS Binzen) wurde mühelos kompensiert. Der Iraner Alireza Yaghoobi (10 Tore), Erik Dukart (13), Yves Graf (9), Moritz Hlayacek (7) oder Daniel Wehrle (6) stellen die torgefährliche Quintett-Offensive.

Beim FCK ist die Ausgeglichenheit ähnlich: Felix Fehrenbach (17) ragt als Torjäger heraus, kann mit Standards die Partie alleine entscheiden. Lars Ganzharn (11) und Alieu Sarr (10) sind ebenfalls treffsicher. Eine starke Bank bietet Wechselalternativen.

Die Formkurve

Wenn bei den Königsfeldern die Einstellung stimmt, ist alles möglich. Das 2:5 in Überlingen galt es, im Training aus dem Köpfen zu bekommen. „Der Auftritt war eine Katastrophe. Wir haben die Fehler analysiert. Es ist klar: Wir müssen einige Dinge wieder besser machen, die defensive Stabilität zurückgewinnen. Das Gute ist, dass wir es in der eigenen Hand haben. Der Druck liegt bei Radolfzell. Die Jungs sollen mit Freude und Spaß in die Partie gehen“, haben Daniel Miletic und Mike Seidel die entsprechende Taktik. Verletzungsausfälle sind nicht zu beklagen.

Radolfzell mühte sich jüngst zum 2:1 gegen Schlusslicht FC Neustadt, hat auswärts in 14 Partien 19 Zähler geholt. Das Team hat allerdings nur zwei der vergangenen acht Partien gewonnen, ist auswärts im Jahr 2026 in allen fünf Partien sieglos geblieben. „Sie sind trotzdem schwer zu spielen. Ich rechne gegen uns damit, dass sie eine Top-Leistung abrufen werden. Diese müssen wir ebenfalls abliefern“, so Miletic.