Landesliga – das Topspiel: Showdown in Königsfeld – alles Wissenswerte zum Relegationsduell

Es ist angerichtet: Ein kleines „Endspiel“ steht für Königsfeld und Radolfzell im Rennen um den Relegationsplatz an. Für den Sieger ist die Vizemeisterschaft weiterhin greifbar.
FC Königsfeld – FC 03 Radolfzell (Montag, 15 Uhr). Tabellenführer SC Konstanz-Wollmatingen (58 Punkte) kann im Derby beim bereits geretteten Nachbarn Dettingen-Dingelsdorf mit einem Remis den Meistertitel feiern, sollte es in Königsfeld ein Remis geben. Spielt Pfaffenweiler in Denkingen ebenfalls nur ein Unentschieden, dann reicht sogar eine Niederlage. Gewinnt der FCP, dann klettert er auf Rang zwei, wenn Königsfeld nicht siegt. Das ist vor Pfingsten die Ausgangslage.