Landesliga: Bösingen klettert auf Rang drei

Der VfB sorgt mit dem 5:1-Erfolg gegen den SC Tuttlingen für einen gelungenen Saisonabschluss und darf sich über den dritten Tabellenplatz freuen.
VfB Bösingen – SC 04 Tuttlingen 5:1 (2:1). Im letzten Heimspiel der Saison sorgte der VfB für die Fortsetzung seines guten Laufs der vergangenen Wochen (sechs Heimsiege in Serie, drei Dreier hintereinander) fort und schloss die Runde am Ende noch überraschend auf dem dritten Platz ab mit 60 Punkten und 78:61 Toren. Für den Bezirksrivalen aus der Donaustadt bleibt indes der neunte Rang mit 43 Zählern und 58:70-Toren.