Landesliga: Bösingen klettert auf Rang drei

Der VfB sorgt mit dem 5:1-Erfolg gegen den SC Tuttlingen für einen gelungenen Saisonabschluss und darf sich über den dritten Tabellenplatz freuen.

VfB Bösingen – SC 04 Tuttlingen 5:1 (2:1). Im letzten Heimspiel der Saison sorgte der VfB für die Fortsetzung seines guten Laufs der vergangenen Wochen (sechs Heimsiege in Serie, drei Dreier hintereinander) fort und schloss die Runde am Ende noch überraschend auf dem dritten Platz ab mit 60 Punkten und 78:61 Toren. Für den Bezirksrivalen aus der Donaustadt bleibt indes der neunte Rang mit 43 Zählern und 58:70-Toren.

Es war so ein Tag, an dem noch einmal alles zusammenpasste. Wie in den vergangenen beiden Partien legte der VfB eine schnelle Führung vor und baute sie direkt aus. Zunächst hatte Marius Müller mit einem Schuss und Kopfball zweimal Pech (2., 15.). Danach hätte Julian Bihler zum 1:0 treffen könne – doch 04-Keeper Luca Moser rettete erst per Fuß dann klärte ein Tuttlinger den Ball noch auf der Linie (16.).

Griesser lässt Knoten platzen

In der 19. Minute platzte der Knoten: Andi Griesser traf nach einer Flanke von Felix Flaig mit einem abgefälschten Schuss. Keine drei Minuten später legte er das 2:0 nach – diesmal bediente ihn Flaig mit einem Steckpass und der Abschluss aus zehn Metern sauste ins kurze Eck.Im weiteren Verlauf verpassten Benni Bantle (24.) sowie Torsten Müller (25.) den dritten VfB-Treffer. Das Tor fiel dafür aus dem Nichts auf der anderen Seite: Buba Camara brachte den Ball scharf vor das Tor und Bihler lenkte unglücklich zum 2:1-Anschluss über die Linie (39.). Moser wiederum lenkte einen Schuss von Marius Müller gerade noch um den Pfosten (45.).

Unbeeindruckt, und mit Lust, die Fans weiter zu verwöhnen legte Bösingen nach der Pause weitere Treffer oben drauf: In der 56. Minute spielte Torsten Müllen Julian Schneider sehr schön frei und dieser schiebt zum 3:1 ins Eck.

Bösingen legt nach

Mitte der zweiten Hälfte hämmerte Marius Müller die Kugel aus 25 Metern an die Latte und Ben Fischer versenkt den Abpraller im Sechzehner platziert zum 4:1 ins Eck (69.). Den Schlusspunkt setzt Andy Zimmermann, der einen Eckball nach zwei Moser-Paraden diesmal aus 17 Metern so abfeuerte, dass der Keeper ihn nur noch gegen die Unterkante lenken konnte, von wo aus er über die Linie sprang (78.).

Abschied mit Applaus

Der sportliche Leiter Fabian Banholzer zog ein zufriedenes Fazit: „Es war ein schöner Tag. Vor allem kurz nach der Pause, als wir im Spalier bei ihren Auswechslungen Philipp Haaga (der diese Runde bisher kein Spiel machte) und Fabian Schmid (der zum FC Suebia Rottweil wechselt) mit Applaus verabschiedet haben.“ VfB Bösingen: Armbruster – Flaig (46. Zimmermann), Schmid (48. Fischer), Kimmich, Bihler, Haaga (48. Botzenhart), Be. Bantle, Griesser (46. Wulle), Schneider (65. Dobricean), Ma. Müller, To. Müller. Tore: 1:0, 2:0 Andreas Griesser (19., 22.), 2:1 Buba Camara (39.), 3:1 Julian Schneider (56.), 4:1 Ben Fischer (69.), 5:1 Andy Zimmermann (77.). Schiedsrichter: Felix Rauch (Gomaringen). Zuschauer: 250.