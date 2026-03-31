Landesliga: Beim VfL Nagold ist die Defensive das Problem

Dass der VfL Nagold in der Landesliga nur Vierter ist, liegt vor allem an der Defensive. Die will sich gegen den TSV Harthausen besser aufstellen.

VfL Nagold – TSV Harthausen (Mittwoch, 19 Uhr). Dem VfL Nagold bleibt nach der Niederlage in der Fußball-Landesliga beim VfB Bösingen nicht viel Zeit, um zu jammern oder zu schimpfen. Natürlich hat sich die Ausgangslage mit der 1:3-Niederlage weiter verschlechtert: Acht Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten SG Empfingen sind eine Bürde. Aber: Beim VfB Bösingen kann man verlieren – das hat die Vergangenheit schon öfter unter Beweis gestellt.

Das Heimspiel gegen den TSV Harthausen darf der VfL Nagold nicht verlieren, zumal die Schuon-Elf im Hinspiel den größten Teil des Spiels bestimmt hat. Allerdings nur zum Teil, denn die Abwehrleistung war ungenügend. Und das lag nicht etwa an Elias Bürkle, der wegen fehlenden Alternativen als Feldspieler in den Nagolder Tor stehen musste.

Schon 36 Gegentore

Egal in welcher Formation der Nagolder Coach Marcel Schuon seine Defensive um Marc Rück auch in die Spiele beorderte, es reichte meistens nicht für die Landesliga-Spitze. Zu schnell und zu einfach bekam der Tabellenvierte die Gegentore. Inzwischen sind es 36, die schlechteste Quote unter den ersten vier Mannschaften der Tabelle. Diese Tendenz hat sich nach der Winterpause verstärkt, Zu-Null-Spiele sucht man inzwischen vergeblich. Dabei waren von den fünf Gegnern im neuen Jahr bis auf den SV Nehren (2:4) alle hinter dem VfL Nagold platziert.

Problem erkannt

Abhilfe ist keine in Sicht. Ein Defensivmann der Qualität Carlos Konz oder Admir Osmici (aktuell beim 1.CfR Pforzheim in der Oberliga) sucht man beim VfL Nagold vergeblich. Fabian Mücke fällt derzeit aus, Perparim Halimi hat seinen Stammplatz verloren und der Versuch mit Burak Tastan als Linksverteidiger gegen den BSV Schwenningen war gescheitert, weil er als Sechser vor der Abwehr fehlte. Die Gegentore alleine an der festzumachen, würde der Situation jedoch nicht gerecht werden. Die Arbeit nach hinten funktioniert aktuell nicht besonders gut. Mit der Auswechslung von Nico Geiser in Bösingen zeigte Marcel Schuon, das Problem erkannt zu haben, und wollte ganz offensichtlich ein Zeichen setzen.

Gegen den TSV Harthausen kehrt zwar Panagiotis Karypidis nach Gelb-Rot-Sperre ins Team zurück, ein Defensivkünstler ist der Stürmer jedoch auch nicht.