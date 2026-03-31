Landesliga: Beim VfL Nagold ist die Defensive das Problem

Dass der VfL Nagold in der Landesliga nur Vierter ist, liegt vor allem an der Defensive. Die will sich gegen den TSV Harthausen besser aufstellen.
VfL Nagold – TSV Harthausen (Mittwoch, 19 Uhr). Dem VfL Nagold bleibt nach der Niederlage in der Fußball-Landesliga beim VfB Bösingen nicht viel Zeit, um zu jammern oder zu schimpfen. Natürlich hat sich die Ausgangslage mit der 1:3-Niederlage weiter verschlechtert: Acht Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten SG Empfingen sind eine Bürde. Aber: Beim VfB Bösingen kann man verlieren – das hat die Vergangenheit schon öfter unter Beweis gestellt.