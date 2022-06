1 Zum Saisonabschluss noch einmal Jubeln durften die Albstädter Spieler. Foto: Kara

FC 07 Albstadt – FV Biberach 3:0 (1:0). Gelungener Abschluss: Der FC 07 Albstadt hat in seinem letzten Saisonspiel mit einermannschaftlich kompakten Energieleistung den FV Biberach besieg t und so das Titelrennen noch einmal spannend gemacht. Denn die Rißstädter brauchen nächste Woche in ihrem letzten Spiel beim RV Ravensburg II einen Sieg., um sicher aufzusteigen.















Das dominant agierende Team um Trainer Alexander Eberhart ließ den Tabellenführer über neunzig Spielminuten kaum zur Entfaltung kommen. Einziges Manko aus Gastgeber-Sicht war die Verwertung der teilweise glänzend herausgespielten Tormöglichkeiten. Doch Denis Banda kurz nach Anstoß und im „Finish“ zweifach Pietro Fiorenza trafen zum insgesamt hochverdienten 3:0-Heimerfolg, der auch in dieser Höhe in Ordnung ging, da dem Spielverlauf entsprechend. Die durch zahlreiche Anhänger lautstark unterstützten Gäste konnten ihr Ziel nicht realisieren, durch Sieg im Albstadion die Landesliga-Meisterschaft bereits perfekt zu machen.

Denis Banda schockt Biberach früh

Kaum hatten die meisten der rund 250 Zuschauer, darunter über 100 Sympathisanten des FV Biberach, auf der großzügig überdachten Tribüne des Albstadions Platz genommen, da „klingelte“ es schon im Tor der Gäste. Den perfekt umgesetzten FC 07-Angriffsspielzug, über die linke Seite, verwertete Denis Banda eiskalt durch die Beine von FVB-Torhüter Alexander Beck, zur frühen Führung der Gastgeber (1.). Der FVB versuchte Sekunden zuvor vergeblich den Richtung Gehäuse rollenden Ball noch vor der Linie zu stoppen. Dieser Treffer nährte die Nervosität im Biberacher Team und sorgte für zusätzlichen psychologischen Druck.

Ligaprimus ohne Ideen

Die Tabellenführer generierte zwar fortan mehr Ballbesitzzeiten, doch rund zwanzig Meter vor dem FC 07-Gehäuse war meistens „Endstation“ für die FVB–Offensive, weil die aufmerksame Albstädter Abwehr so gut wie nichts zuließ. Nach 25 Spielminuten hatte der Spitzenreiter dann doch seine erste nennenswerte Torannäherung. Ein Kopfball von Robin Biesinger aus rund zehn Metern war aber kein Panierungs-Problem für FC 07-Keeper Chris Leitenberger. Fünf Minuten später ereignete sich fast das 2:0 für Albstadt, doch der Schuß von Nicolas Gil Rodriguez aus rund zwanzig Metern verfehlte sein Ziel nur um Haaresbreite (30.). 60 Sekunden später musste FVB-Torhüter Alexander Beck sein ganzes Können aufbieten, Pietro Fiorenza´s „18-Meter-Knaller“ lenkte er zur Ecke (31.). Biberach war zwar bemüht, den Ausgleich zu erzielen, fand aber weiterhin kein Mittel, gegen die gut organisierte FC 07-Abwehr. Die 1:0-Führung der Albstädter bedeutete auch das Halbzeit-Zwischenresultat.

Fiorenza–Doppelpack entscheidet Partie

Während dem ebenso interessant verlaufenden zweiten Abschnitt die gleiche vorwiegend vom FCA beherrschte Rollenverteilung. Biberach blieb weiterhin blass vor dem Gehäuse der Albstädter Blau-Weißen. Erst ein Schuss von Spielertrainer Florian Treske aus kurzer Distanz konnte nach 75 Minuten als erste gute Tormöglichkeit der Gäste gewertet werden. Die vielfach bravourös und kämpferisch intensiv spielenden Nullsiebener drängten jetzt vehement auf die Entscheidung. Eine dreifache Chance des FC 07 durch Nicolas Gil Rodriguez und Pietro Fiorenza parierte FVB-Keeper Alexander Beck allerdings glänzend (82.). Nochmals Glück für Biberach: Ein perfekt ausgespielter Konter des FC 07 über Andreas Hotz wurde von der vielbeinigen FVB-Abwehr kurz vor der Torlinie geklärt (84.). Besser machte es Pietro Fiorenza während der umkämpften Schlussphase: Nach zwei blitzsauberen Kontern entschied er mittels Doppelpack (85./90+2) die Partie zu Gunsten des FC 07 Albstadt.

Sehenswertes Spiel war Werbung für den Amateurfußball

Das spielstarke Team des FC 07 Albstadt bot seinen Anhängern zum Saisonabschluss eine immens starke, miterlebenswerte „Vorstellung“. Der Angriff des FV Biberach traf saisonal 74-mal, konnte somit zuvor vielfach überzeugen und war in der Aufstiegsrunde vor der Partie in Albstadt ungeschlagen. Es stehen beim FVB mittlerweile sechs Siege, ein Unentschieden und die aktuelle Niederlage in der Bilanz. Mit vorher fünf Siegen in Folge sind die Biberacher zwar nach wie vor die "Mannschaft der Stunde" und auf Meisterschaftskurs. Doch dem FCA gelang es im Albstadion, durch begeisterndes "finales Fußball-Feuerwerk" dieser Paarung, im wahrsten Sinne der Worte, seinen „Stempel aufzudrücken“. Sieben Spiele ist es her, dass die Blau-Weißen zuletzt eine Niederlage kassierten und sich nun zufrieden in die Punktspiel-Sommerpause begeben können. Ohne das akute Verletzungspech, welches die Hinrunde überschattete, wäre für den FC 07 höchstwahrscheinlich in dieser Saison eine weitaus bessere End-Platzierung möglich gewesen. Einziger "Wermutstropfen" war, dass bei schönstem Frühsommerwetter die Zuschauer-Resonanz hinter den Erwartungen blieb. Wer jedoch im Albstadion anwesend war, wurde durch die Darbietung der packend spannenden Partie belohnt.

Trainerstimmen

Alexander Eberhart (FC 07 Albstadt):

"Wir haben das Spiel verdient gewonnen, weil wir insgesamt auch effektiv und gut im Spiel waren. Wir waren voll konzentriert von der ersten Minute an und haben Biberach auch früh den Zahn gezogen. Hut ab vor meiner Mannschaft, was diese in den Aufstiegsspielen insgesamt gebracht hat, aber speziell heute gegen Biberach und dann auch beim 2:0-Sieg in Laupheim."

Florian Treske (FV Biberach):

"Mir fehlen immer noch die Worte. Albstadt hat die Begegnung auch in der Höhe verdient gewonnen. Wir sind einfach nicht in das Spiel gekommen. Ich weiß nicht wann wir zuletzt so ein Spiel abgeliefert haben, das muss Monate her sein. Albstadt hat 90 Minuten dominiert, Chancen erspielt, Zweikämpfe gewonnen. Heute haben wir unseren ersten Matchball um die Meisterschaft vergeben, nächste Woche ist aber der zweite dran."

FC 07 Albstadt: Chris-Jan Leitenberger, Sebastian Dahlke, Abdussamed Akbaba, Marcello Anicito (89. Mario Gericke), Urtan Aliaj, Denis Banda (80.Semih Cetin), Armin Hotz, Andreas Hotz, Pietro Fiorenza, Nicolas Gil Rodriguez (87. Fatih Ezgin), Samed Güngör.

Tore: 1:0 Denis Banda (1.), 2:0, 3:0 Pietro Fiorenza (85./90+2)

Schiedsrichter: John Bender (Gomaringen).

Zuschauer: 250

