Landesliga: 6:0-Erfolg dank 90 intensiver Minuten

Was die U23 der TSG Balingen am Sonntagnachmittag in den zweiten 45 Minuten auf den heimischen Kunstrasen zauberte, war nicht selbstverständlich. Doch es ist genau das, was Cheftrainer Philipp Wolf von seinen Schützlingen sehen möchte: „Wir hatten das am Freitag noch einmal gezielt besprochen, dass wir diese Energie und Intensität über 90 Minuten auf den Platz bringen wollen.“ Die Betonung liegt hierbei eindeutig auf „über 90 Minuten“. Denn selbst mit einer deutlichen Führung im Rücken ließen die Balinger gegen einen phasenweise völlig überforderten VfL Mühlheim einfach nicht locker.

Klassenunterschied in der zweiten Halbzeit „Wir können stolz auf unseren Auftritt in der ersten Halbzeit sein. Aber der Doppelschlag kurz nach der Pause hat uns dann einfach das Genick gebrochen“, musste auch der Mühlheimer Spielertrainer Sören Lurz anerkennen. Tatsächlich hatten die Zuschauer in der Bizerba-Arena über weite Strecken der ersten 45 Minuten ein Spiel auf Augenhöhe gesehen. Die Balinger Führung durch Top-Torjäger Mirhan Inan war durchaus verdient und die TSG ließ den ein oder anderen Hochkaräter liegen, doch auch die Gäste hätten gut und gerne einen Treffer erzielen können. Doch spätestens nach dem Seitenwechsel dominierte die Wolf-Elf das Geschehen – und gewann am Ende nach Inans zweitem Treffer sowie Toren von Noah Neff, Samuel Schneider und den Jokern Christos Thomaidis und Noel Feher auch in der Höhe verdient mit 6:0. „Das war dann schon ein Klassenunterschied“, so Lurz nach Abpfiff.

Spitzenspiel am 22. November

Durch den zeitgleichen 2:0-Auswärtssieg der SG Empfingen im Top-Spiel beim SV Nehren ist die TSG nun zwar Tabellenzweiter, läuft der noch immer ungeschlagenen SGE jedoch weiterhin hinterher. In der Landesliga deutet aktuell alles darauf hin, dass das direkte Duell der beiden Top-Teams am 22. November – an Philipp Wolfs alter Wirkungsstätte in Empfingen – richtungsweisend sein wird. „Für mich persönlich ist Empfingen natürlich immer ein Thema, aber für die Mannschaft aktuell noch nicht“, stellt der 35-Jährige jedoch klar. Denn vorher stehen Heimspiele gegen Seedorf, Ergenzingen und Pfullingen sowie das Gastspiel beim SV Zimmern an.