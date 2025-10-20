Landesliga: 6:0-Erfolg dank 90 intensiver Minuten

Durch den Kantersieg gegen Mühlheim ist die U23 der TSG Balingen nun Tabellenzweiter der Landesliga. Das Spitzenspiel in Empfingen ist aktuell jedoch noch kein Thema.
Was die U23 der TSG Balingen am Sonntagnachmittag in den zweiten 45 Minuten auf den heimischen Kunstrasen zauberte, war nicht selbstverständlich. Doch es ist genau das, was Cheftrainer Philipp Wolf von seinen Schützlingen sehen möchte: „Wir hatten das am Freitag noch einmal gezielt besprochen, dass wir diese Energie und Intensität über 90 Minuten auf den Platz bringen wollen.“ Die Betonung liegt hierbei eindeutig auf „über 90 Minuten“. Denn selbst mit einer deutlichen Führung im Rücken ließen die Balinger gegen einen phasenweise völlig überforderten VfL Mühlheim einfach nicht locker.