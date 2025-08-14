Landesliga 3: Wolf-Elf sinnt auf zweiten Dreier

„Der Auftakt ist uns bestens gelungen mit dem 5:0-Sieg“, sagt TSG-Trainer Philipp Wolf. „Vor allem die erste Halbzeit war ganz ordentlich. Da haben wir viele gute Dinge gesehen. Aber in der Nachbearbeitung des Spiel haben wir auch noch Sachen gesehen, die wir deutlich besser machen können, um noch mehr Chancen heraus zu spielen und noch mehr Tore zu schießen. Aber es war der erste Spieltag Anfang August; damit können wir ganz gut leben.“

Erstes Auswärtsspiel wird kein Selbstläufer

Nun geht es für die Eyachstädter nach Freudenstadt. „Die SpVgg ist über die Relegation aufgestiegen. Im ersten Heimspiel in der Landesliga werden sei sicherlich von der Euphoriewelle getragen und werden sicherlich alles daran setzen, um die erste Heimpartie positiv zu gestalten“, weiß Wolf, dass die Begegnung für seine Mannschaft kein Selbstläufer wird; wenngleich das Team von Trainer Elvedin Djekic zum Auftakt eine 0:2-Niederlage beim Balinger Lokalrivalen FC 07 Albstadt hinnehmen musste.

Wolf sieht beim Gegner offensive Stärken und defensive Schwächen

„Freudenstadt hat in der vergangenen Saison in der Bezirksliga viele Tore geschossen. Im Schnitt waren es drei Treffer pro Spiel. Das spricht für eine offensive Qualität. Defensiv dagegen hat die SpVgg relativ viele Gegentore als Spitzenteam der Bezirksliga kassiert. Hinten werden sie wohl in der Landesliga ihre Probleme bekommen“, hat sich der Balinger Trainer über den Gegner informiert. „Aber in erster Linie schauen wir auf unser Spiel“, sagt Wolf. „Wir wollen gut in die Partie finden und von Beginn an da sein. Unser Ziel ist es, dominant aufzutreten, Torchancen herauszuspielen und die dann auch zu nutzen, um in Führung zu gehen und dann schnellstmöglich nachzulegen. Und sollten wir einmal eine schlechte Phase haben, ist es wichtig die Widerstände zu überwinden und wieder zu unserem Spiel zu finden.“

Personell kann Wolf bis auf Daniel Knobloch (Urlaub) auf die gleichen Akteure wie schon gegen Croatia bauen. „Aber bei einer U23 ist es immer möglich, dass der eine oder andere aus der Ersten Mannschaft oder der U19 noch dazu kommt,“

„Jedes Spiel ist derzeit für uns Neuland“

„So oder so ist jedes Spiel für uns derzeit Neuland. Wir werden am Anfang viel Lehrgeld zahlen. Wichtig wird es, egal welches Spiel, welcher Gegner, dass wir schnell lernen, um so Fortschritte zu machen und Fehler zu vermeiden“, sagt SpVgg-Coach Djekic, der urlaubsbedingt auf sechs bis sieben Spieler verzichten muss.

„Wir können nicht auf Erfahrung setzen“

Der Trainer hofft, dass am Samstag wieder ein paar Zuschauer den Weg nach Freudenstadt finden, um das Team zu unterstützen. „Zuletzt waren wir immer eine der Mannschaften, bei denen am meisten los war.“ Was den Gegner angelangt, rechnet Djekic damit, dass „junge und hungrige Spieler“ auftreten werden. „Traditionell ist Balingen bekannt für die Jugendarbeit, mit der sie anderen Teams einiges voraus haben. Wir können nicht auf Erfahrung setzen, lassen aber alles auf uns zukommen.“