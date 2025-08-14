Landesliga 3: Wolf-Elf sinnt auf zweiten Dreier

Nach dem 5:0-Auftaktsieg gegen Croatia Reutlingen will die TSG Balingen II im ersten Auswärtsspiel bei Aufsteiger SpVgg Freudenstadt am Samstag um 15.30 Uhr nachlegen.
„Der Auftakt ist uns bestens gelungen mit dem 5:0-Sieg“, sagt TSG-Trainer Philipp Wolf. „Vor allem die erste Halbzeit war ganz ordentlich. Da haben wir viele gute Dinge gesehen. Aber in der Nachbearbeitung des Spiel haben wir auch noch Sachen gesehen, die wir deutlich besser machen können, um noch mehr Chancen heraus zu spielen und noch mehr Tore zu schießen. Aber es war der erste Spieltag Anfang August; damit können wir ganz gut leben.“