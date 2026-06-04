Landesliga 3: VfB hat zwölften Heimsieg fest im Visier

Bösingen will sich mit einem Dreier gegen den SC Tuttlingen von seinen Fans in die Pause verabschieden. Die Bilanz des Leopold-Teams gegen die Donaustädter fällt positiv aus.

VfB Bösingen – SC 04 Tuttlingen (Samstag, 15.30 Uhr, Vorrunde: 2:0). Im 16. und letzten Heimspiel der Saison möchte der VfB Bösingen mit dem zwölften Sieg auf eigenem Terrain eine sehr gute Rückrunde abschließen und zudem den sechsten Heimsieg in Serie unter Dach und Fach bringen. Die Gäste sind sicher Neunter (43 Zähler) und können so ebenfalls befreit aufspielen.

Am 1. April mit dem Nachholspiel-Sieg in Tuttlingen setzte der VfB Bösingen seinen positiven Trend der vergangenen elf Spiele fort, mit 25 Punkten (8-1-2) und nun der Chance, sogar noch Dritter (Zimmern hat wie der VfB 57 Punkte und ist 13 Treffer besser) zu werden.

Auch das letzte Spiel soll gewonnen werden

„Wir schauen, was am Ende noch möglich ist. Das oberste Ziel war und ist es, die letzten drei Partien zu gewinnen. Deshalb wollen wir gegen Tuttlingen weitere drei Punkte einfahren“, so Peter Leopold. Der VfB-Coach appelliert an seine Jungs „wieder den gleichen Einsatz zu zeigen wie beim 4:2 in Freudenstadt und dem 5:1 gegen Croatia Reutlingen in den vergangenen beiden Spielen.“

Torrreiche Begegnung ist möglich

Ob es genauso torreich wird gegen die Donaustädter wie zuletzt? Durchaus denkbar. Mit Beteiligung des VfB (73:60/133 Tore) und Tuttlingen (57:65/122) fielen 255 Treffer. Allerdings scheint beim Team von SC-Trainer Gabriel Gasic die Luft mächtig raus, wie drei Niederlagen in Serie in den vergangenen drei Spielen mit 3:13 Toren belegen. Die Bösinger Bilanz gegen Tuttlingen sieht sehr gut aus: In den vergangenen 13 Jahren wurde von den letzten 13 Punktspielen nur eines verloren (Bilanz: 9-3-1).

Mit positivem Erlebnis von den Fans verabschieden

Pikant: Dies war 2016 – ebenfalls ausgerechnet im letzten Heimspiel der Saison – mit 1:2. „Ein kleiner Fingerzeig für die Spieler, noch einmal 90 Minuten alles abzurufen vor der Sommerpause, um sich von den Fans mit einem positiven Erlebnis zu verabschieden“, sagt Leopold und merkt indes an, „dass da eben am Ende noch alles möglich ist von Platz drei bis sechs.“ Denn bei einer Bösinger Niederlage könnten Nehren, Nagold (beide 55) noch am VfB in der Tabelle vorbeiziehen.

Torjäger Camara bleibt in Tuttlingen

Personell war für den SC 04 Tuttlingen wichtig, dass Torjäger Buba Camara und der ebenfalls offensiv starke Marcel Misic um ein weiteres Jahr verlängert haben und beide in ihre vierte Saison gehen werden.

Weiter an Bord bei den Nullvierern sind auch die beiden Spieler-Co-Trainer Robin Petrowski und Aaron Barquero Schwarz, Lamin Badije, Nico Romano, Lenny Geiger, Nico Wieneke, die das Gerüst des SC04 bilden.

Vom Ligakonkurrenten SV Zimmern kehrt derweil Eigengewächs Tadeo Sias Campos zurück, zudem kommt vom benachbarten Bezirksligisten SV Wurmlingen Maximilian Mayer, der in der Jugend beim SV Zimmern und FC 03 Radolfzell spielte.