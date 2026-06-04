Landesliga 3: VfB hat zwölften Heimsieg fest im Visier

Bösingen will sich mit einem Dreier gegen den SC Tuttlingen von seinen Fans in die Pause verabschieden. Die Bilanz des Leopold-Teams gegen die Donaustädter fällt positiv aus.
VfB Bösingen – SC 04 Tuttlingen (Samstag, 15.30 Uhr, Vorrunde: 2:0). Im 16. und letzten Heimspiel der Saison möchte der VfB Bösingen mit dem zwölften Sieg auf eigenem Terrain eine sehr gute Rückrunde abschließen und zudem den sechsten Heimsieg in Serie unter Dach und Fach bringen. Die Gäste sind sicher Neunter (43 Zähler) und können so ebenfalls befreit aufspielen.