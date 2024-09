Landesliga 3: TSV Frommern: Niederlage trotz langer Überzahl

1 Artur Albert (rechts) und der TSV Frommern unterlagen dem FC Rottenburg mit 1:3. Foto: Kara

Der TSV Frommern hat sein Heimspiel gegen den neuen Tabellenführer aus Rottenburg mit 1:3 verloren. Auch eine rote Karte für den Gegner in der 40. Minute reichte am Ende nicht aus, um nach 0:2-Rückstand noch für die Wende zu sorgen.









TSV Frommern – FC Rottenburg 1:3 (0:2). Der TSV Frommern musste im Heimspiel gegen Rottenburg eine ärgerliche, aber am Ende nicht unverdiente 1:3-Niederlage einstecken müssen. In der ersten Halbzeit taten sich die Gastgeber schwer, gegen druckvolle Rottenburger in ihren kontrollierten Spielaufbau zu kommen. So entstanden die beiden Gegentore aus individuellen Fehlern.