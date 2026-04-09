Landesliga 3: SVZ nimmt nächsten Sieg ins Visier

Kann der SV Zimmern beim Flutlichtspiel am Freitagabend in Tuttlingen nachlegen, oder war der 7:0-Coup gegen Freudenstadt eine Eintagsfliege?
SC 04 Tuttlingen – SV Zimmern (Freitag, 19 Uhr, Vorrunde: 1:4). SVZ-Trainer Marc Genter möchte nachlegen, aber personell wird weiter Maksym Tkach fehlen, der derzeit in der Ukraine weilt und dort Dinge regeln muss für seine Probe-Trainingswoche bei Viktoria Wien und Toni Polster. Levin Kammer fehlt aus privaten Gründen. Jason Davitian (verletzt) kann ebenfalls nicht spielen.