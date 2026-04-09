Landesliga 3: SVZ nimmt nächsten Sieg ins Visier

SC 04 Tuttlingen – SV Zimmern (Freitag, 19 Uhr, Vorrunde: 1:4). SVZ-Trainer Marc Genter möchte nachlegen, aber personell wird weiter Maksym Tkach fehlen, der derzeit in der Ukraine weilt und dort Dinge regeln muss für seine Probe-Trainingswoche bei Viktoria Wien und Toni Polster. Levin Kammer fehlt aus privaten Gründen. Jason Davitian (verletzt) kann ebenfalls nicht spielen.

Noch einige personelle Fragezeichen Gabriel Pavic feierte gegen Freudenstadt sein Comeback. „Er ist schon wieder ein gutes Stück weiter. Leon Kücking habe ich dagegen noch etwas geschont. Bei der Aufstellung wird es sicherlich einige schwere Entscheidungen geben, weil wir auf einen breiten Kader setzten“, weiß Genter. Fragezeichen sind neben Kücking auch noch hinter den Einsätzen von Silas Campos und Stürmer Tim Heinzelmann. Gut möglich also, dass Stefan Mutapcic als alleiniger Torjäger den Tuttlinger Strafraum unsicher machen muss. Das Duo erzielte zusammen bisher 15 Treffer (7/8).

SV-Trainer Genter freut sich auf das Gastspiel in der Donaustadt

Zum Gastgeber aus der Donaustadt sagt Genter, „dass sich sie noch einmal gesichtet habe. Es sind immer harte Fights gegen den SC. Wenn wir das Momentum mitnehmen und eine konzentrierte Leistung zeigen, können wir die Punkte ziehen. Wir freuen uns drauf, nachdem wir uns beim 7:0 den Frust etwas von der Seele geschossen haben.“

Für Tuttlingen gehen die „Derbywochen“ weiter

Für die Tuttlinger gehen ihre „Derbywochen“ weiter: Vor Ostern spielte Trainer Gabriel Gasic und sein Team gegen den SV Seedorf (3:0) und VfB Bösingen (0:2). Beim TuS Ergenzingen folgte ein 2:0-Sieg, und nun geht es erneut daheim gegen einen Bezirksrivalen. Wieder mit dabei sein wird dann Torjäger Buba Camara (bisher neun Treffer) nach seiner Gelb-Rot-Sperre.