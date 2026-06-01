Landesliga 3 SV Seedorf: Erst Zittern – dann Jubeln

Das Ingrao-Team bereitet sich mit dem 6:1-Kantersieg gegen den VfL Mühlheim und dem vorzeitigen Klassenerhalt in der Landesliga selbst das erhoffte Happy End.
Emanuele Ingrao, Trainer des SV Seedorf, musste sich nach dem Klassenerhalt erst einmal sammeln. „Das war der Wahnsinn. Wie die Jungs die letzten fünf Wochen abgerissen haben und vor allem die letzten beiden Partien, sensationell“, freute er sich über den 6:1-Sieg gegen den VfL Mühlheim, der alle letzten Zweifel beseitigt. „Wir haben unseres dazugetan und es hat gereicht“, war nach dem Schlusspfiff zunächst erst einmal nur verhaltener Jubel.