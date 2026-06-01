Landesliga 3 SV Seedorf: Erst Zittern – dann Jubeln

Das Ingrao-Team bereitet sich mit dem 6:1-Kantersieg gegen den VfL Mühlheim und dem vorzeitigen Klassenerhalt in der Landesliga selbst das erhoffte Happy End.

Emanuele Ingrao, Trainer des SV Seedorf, musste sich nach dem Klassenerhalt erst einmal sammeln. „Das war der Wahnsinn. Wie die Jungs die letzten fünf Wochen abgerissen haben und vor allem die letzten beiden Partien, sensationell“, freute er sich über den 6:1-Sieg gegen den VfL Mühlheim, der alle letzten Zweifel beseitigt. „Wir haben unseres dazugetan und es hat gereicht“, war nach dem Schlusspfiff zunächst erst einmal nur verhaltener Jubel.

Der Grund: „Das Ergebnis des SSC Tübingen stand noch nicht fest, wir mussten warten bis die Meldung aus Ergenzingen kam.“ Schlitzohr Ingrao hatte den 4:2-Sieg schon etwas früher auf dem Handy. „Ich wollte die Jungs einfach noch ein paar Minuten warten lassen, mit der Anspannung und den Fans löste es sich dann, als es es im DFBnet stand.“ Dann kannte die Sause kein Halten mehr.

Neuzugänge fiebern mit

Dabei fieberten auch schon die beiden Neuzugänge mit. Max Albrecht (U19 FV 08 Rottweil) schaute in Seedorf zu. Fabio Pfeifhofer meldete sich direkt nach seinem letzten Spiel mit dem FC 08 Villingen in Singen bei Ingrao und wollte wissen, wie es ausgegangen ist.

Fünf Spiele ohne Niederlage, neun Punkte, 14:4-Tore holte der SVS auf der Zielgeraden. Mit 37 Punkten läuft er als Elfter vor dem Relegationsplatz ein. Mühlheim (38) und Reutlingen (39) sind davor, Croatia schickte den TSV Harthausen/Scher mit einem 7:0 in die Bezirksliga.

SSC-Trainer gefeuert

Bitter für den SSC, dass er nun mit 31 Punkten nichts mehr korrigieren kann. Allerdings reagierte der Club und hat Trainer Steven Trevallion nach dem Spiel in Ergenzingen entlassen und möchte die anstehende Relegation gegen den besten Vizemeister aus den Bezirksligen (TSV Hirschau), Nordschwarzwald (SF Gechingen) und Schwarzwald/Zollern (voraussichtlich TSV Straßberg) mit einem vierköpfigen Trainerteam zum Ligaerhalt meistern.

Offenbar kam es nicht gut an, dass Trevallion beim Seedorf-Spiel (0:5) in einer entscheidenden Partie nicht dabei war. Nun sollen Andreas Felger (36, bis vor kurzem bei Bezirksligist TV Derendingen noch Trainer), Fynn Bergmann (30) sowie Ex-Trainer Jonathan Annel (37), der bei der TSG Balingen Geschäftsführer ist und der bisherige Co Haissam Chaaban das Dilemma gerade biegen.