Landesliga 3: Seedorf macht den Sack zu

SV Seedorf – VfL Mühlheim 6:1 (4:0). Um 17.30 Uhr am Samstag Abend fiel der ganze Ballast bei den Seedorfer Spielern ab – der Klassenerhalt ist gesichert! „Es war die Krönung der letzten Wochen. Wir hatten es so verdient, den Klassenerhalt zu schaffen. Die Art und Weise wie die Jungs gespielt haben, wie sie die Tore herausgespielt habenwar einfach nur sehzenswert. Und deshalb freuen wir uns über den Ligaerhalt„, sagte Seedorfs Trainer Emanuele Ingrao nach der Partie und strahlte. „Uns war klar, wir müssten unsere Hausaufgaben machen und alles andere dann abwarten was passiert.“

Der TuS Ergenzingen leistet Schützenhilfe Gesagt, getan: Das eigene Spiel gewonnen, die Saison mit fünf Partien ohne eine Niederlage beendet und der schärfste Widersacher SSC Tübingen verlor zeitgleich beim Absteiger TuS Ergenzingen mit 2:4. Sechs Zähler Abstand, den der SSC nicht mehr aufholen kann. So können die SVS-Kicker am letzten Spieltag genüsslich mit kalten Getränken am heimischen Gartenpool liegen oder der ein oder andere in den Urlaub fahren.

Gala-Vorstellung des SVS in der ersten Halbzeit

Bis dahin brauchte es noch einmal eine eigene fokussierte und konzentrierte Leistung. Seedorf lieferte eine Gala-Vorstellung ab und feuerte in den ersten 20 Minuten buchstäblich aus allen Rohren. Nach 45 Minuten stand es bereits wieder 4:0. Die SVS-Fans waren begeistert. Tim Hauger sorgte in der 3. Minute für den 1:0-Blitzstart mit einem Kopfball. Kurze Zeit später sorgte der überragende Lasse Nick mit dem ersten seiner drei Tore für das 2:0, als er im Eins-gegen-Eins vor dem Mühlheimer Torhüter Maurice Dehe eiskalt blieb am Torwart vorbei (16.). Wieder nur sechs Minuten später stellte Frieder Mauch auf 3:0 (22.). Bei diesem herrlichen Spielzug erhielt er einen 50-Meter-Diagonalball, den er in Michael-Olise-Manier versenkte. Noch vor der Halbzeit erhöhte Elia Fehrenbacher auf 4:0, als er eine Ballstaffette in der 42. Minute flach ins Eck schoss.

Im zweiten Durchgang macht das Ingrao-Team das halbe Dutzend voll

Nach der Pause machten die Seedorfer weiter: Zunächst verkürzte Lukas Kalmbach schnell auf 1:4 (56.). Doch dann waren wieder die Hausherren dran. Nick nutzte einen Fehler des VfL-Schlussmanns und ballerte die Kugel aus 18 Metern zum 5:1 unter die Latte (62.). Kaum wieder angepfiffen war Nick erneut zur Stelle. Mario Grimmeißen bereitete mit einem Steckpass vor, nach 66 Minuten stand es bereits 6:1. Bei weiteren Chancen wäre gegen resignierende Ettenberger noch ein siebter oder achter Treffer möglich gewesen. Es blieb aber beim 6:1.

Jubel mit Verzögerung

Nach dem Schlusspfiff „konnten wir uns zunächst gar nicht richtig freuen, und es dauerte eine Weile, bis das Ergebnis aus Ergenzingen bekannt wurde. Dann kannte der Jubel kein Halten mehr. Ich bin sehr glücklich und stolz auf die Mannschaft, die in den letzten Wochen Großartiges geleistet hat und sich belohnte“, lobte Ingrao eine starke Mannschaftsleistung. SV Seedorf: Bender – Ma. Roth, Scheck, Ha. Föll, Mauch, Krizman, Fehrenbacher, Grimmeißen (86. Hei. Föll), Nick (78. Staiger), Hauger, Ti. Haag (78. Holzer). Tore: 1:0 Tim Hauger (3.), 2:0, 5:1, 6:1 Lasse Nick (16., 62., 66.), 3:0 Frieder Mauch (22.), 4:0 Elia Fehrenbacher (42.), 4:1 Lukas Kalmbach (56.). Schiedsrichter: Jan Streckenbach (Dettingen/Erms). Zuschauer: 270.