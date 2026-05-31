Landesliga 3: Seedorf macht den Sack zu

Das Ingaro-Team schlägt den VfL Mühlheim und sichert sich so den Klassenerhalt. Bereits zur Halbzeit macht der SVS alles klar. Lasse Nick schnürt Dreierpack.
SV Seedorf – VfL Mühlheim 6:1 (4:0). Um 17.30 Uhr am Samstag Abend fiel der ganze Ballast bei den Seedorfer Spielern ab – der Klassenerhalt ist gesichert! „Es war die Krönung der letzten Wochen. Wir hatten es so verdient, den Klassenerhalt zu schaffen. Die Art und Weise wie die Jungs gespielt haben, wie sie die Tore herausgespielt habenwar einfach nur sehzenswert. Und deshalb freuen wir uns über den Ligaerhalt„, sagte Seedorfs Trainer Emanuele Ingrao nach der Partie und strahlte. „Uns war klar, wir müssten unsere Hausaufgaben machen und alles andere dann abwarten was passiert.“