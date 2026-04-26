Landesliga 3: Primus lässt sich nicht aufhalten

Balingen II marschiert auch nach Schiri-Ausfall weiter. Der TSV Harthausen feiert einen wichtigen Sieg, während beim FC 07 Albstadt langsam die Landesliga-Lichter ausgehen.

TSG Balingen II – SSC Tübingen 5:1 (2:1). Der Tabellenführer aus Balingen hat gegen den SSC Tübingen seine Favoritenrolle eindrucksvoll bestätigt und sich nach zwischenzeitlich spannendem Verlauf deutlich mit 5:1 durchgesetzt. Vor allem nach dem Tübinger Anschlusstreffer kurz vor der Pause fanden die Gastgeber die richtige Antwort.

Balingen machte von Beginn an Druck. Silas Bader vergab früh die Führung, ehe die Gäste einen ersten Rückschlag hinnehmen mussten: Can Acet verletzte sich bereits in der Anfangsphase und musste runter (3.). Auch in der Folge blieben die Hausherren tonangebend. Florian Barth scheiterte zunächst noch am SSC-Keeper Julian Hornberger, ehe Bader in der 27. Minute nach Gassenball zur verdienten Führung einschob.

Tübingen setzte offensiv nur wenige Akzente, reklamierte in Minute 31 vergeblich Elfmeter. Stattdessen erhöhte Finn König nach Vorarbeit von Barth sehenswert auf 2:0 (37.).

Kurz vor dem Seitenwechsel wurde es turbulent. Ein vermeintliches 3:0 durch Mirhan Inan zählte wegen Abseits nicht, fast im Gegenzug verkürzte Mario Kuhn mit dem Halbzeitpfiff auf 1:2.

Nach einer langen Unterbrechung – Schiedsrichter Roman Mertens musste krankheitsbedingt ersetzt werden – blieb Balingen stabil.

„Nach den Regeln konnte das Spiel nur fortgesetzt werden, wenn innerhalb einer halben Stunde ein lizenzierter Ersatzschiedsrichter gefunden wird und beide Mannschaften weiterspielen wollen“, klärte Balingens Cheftrainer Philipp Wolf nach der Partie auf.

Nach Wiederanpfiff vergab Inan zunächst noch, machte es in der 54. Minute nach Berger-Zuspiel besser und stellte auf 3:1.

Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen. Noel Feher vollendete einen Konter zum 4:1 (63.), ehe Paul Gaiser nach Vorlage von Noah Braun schließlich den 5:1-Endstand markierte (73.).

„Wichtig war das schnelle 3:1 nach der Pause. Danach war klar, in welche Richtung es geht“, sagte Balingens Trainer Philipp Wolf nach der Partie. Angesichts weiterer Chancen hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen können. TSG Balingen II: Dogan; Fritz, Maier (62. Thomaidis), Bader (46. Berger), Braun (78. Leoniello) – Draskovic (65. Gaiser), König, Haas, Barth, Inan, Neff (46. Feher). Tore: 1:0 Bader (27.), 2:0 König (37.), 2:1 Kuhn (45.+3), 3:1 Inan (55.), 4:1 Feher (61.), 5:1 Gaiser (73.). Schiedsrichter: Roman Martens (Stuttgart).

Big Points für Scher-Kicker

TSV Harthausen/Scher – SV Seedorf 4:0 (2:0). Spürbar erleichtert war Harthausens Spielertrainer Stefan Bach nach dem klaren 4:0-Heimsieg seiner Mannschaft gegen den direkten Kontrahenten im Abstiegskampf SV Seedorf. „Das war enorm wichtig und auch total verdient. Wir waren von Anfang an bissiger und griffiger in den Zweikämpfen. Wir machen dann auch zum richtigen Zeitpunkt das 1:0.“

Fabian Maier hatte in der 40. Minute aus 20 Metern abgezogen. Finn Locher stand goldrichtig und staubte zur 1:0-Führung ab. Die Gastgeber waren nun mit Mut im Spiel und kamen nach einem Steckpass aus dem Mittelfeld von Thomas Rösch auf den Torschützen Matthias Endriß noch vor der Pause zum 2:0.

Seedorf war nach der Pause noch einmal gefährlich. „Wir machen dann durch Thomas Rösch das 3:0. Es war ein Traumtor. Es war ein super Spielzug über rechts. Die Flanke legte Matthias Endriß ins Zentrum ab und per Volley wurde der Ball im Tor versenkt“, freute sich Stefan Bach. Das 4:0 durch Finn Locher rundete einen perfekten Nachmittag für die Scher-Kicker ab. Die können nun wieder Hoffnung im Abstiegskampf schöpfenDer Rückstand auf Seedorf beträgt nun fünf Punkte. TSV Harthausen/Scher: Reinhardt; F. Maier (65. Abt), Gauggel (80. Zorlu), L. Maier (86. Geng), Rösch, Dahlke, Balci, Koch, Gratz, F. Locher 889. L. Locher), Endriß (89. Czopiak). Tore: 1:0 F. Locher (40.), 2:0 Edndriß (44.), 3:0 Rösch (69.), 4:0 F. Locher (88.). Schiedsrichter: Julian Gack.

Albstadts Hoffnung sinkt

FC 07 Albstadt – VfL Mühlheim 0:2 (0:1). Nach der 3:5-Niederlage beim SSC Tübingen trat der stark abstiegsbedrohte FC 07 ersatzgeschwächt mit dem letzten Aufgebot an: sieben Stammkräfte fehlten verletzt oder gesperrt. Dennoch starteten die Blau-Weißen engagiert und kamen zu guten Chancen: Die beste vergab Stefan Fischer, dessen Heber ein Mühlheimer Abwehrspieler gerade noch von der Linie kratzte (17.). Die kalte Dusche folgte: Leonard Hößrich nutzte einen kapitalen Ballverlust der Gastgeber und traf mit einem satten Schuss zur überraschenden Gästeführung (28.). Im Anschluss drängte Albstadt auf den Ausgleich und kam in der ersten Hälfte zu zwei Großchancen: Nicolas Gil Rodriguez (25.) und Armen Dzaferi (27.) vergaben.

Nach dem Seitenwechsel standen die Gäste kompakt, ließen kaum etwas zu und nutzten ihre Konter: Nino Rebholz traf mit einem satten Schuss zum 2:0 in den Winkel (57.).

Und der FC 07? Ein konsequentes Aufbäumen blieb aus. Die wenigen guten Chancen wurden teils kläglich vergeben. „Uns fehlt vorne die Qualität, um solche Spiele zu gewinnen“, sagte Spielertrainer Samed Akbaba. „Wir müssen die Realität akzeptieren, wir steigen zu 99 Prozent ab.“ FC 07 Albstadt: Leitenberger; Gil Rodriguez, S. Cetin, Mazrekaj (71. Akin), A. Dzaferi (60. v Mitrenga), Moser, Fischer, Farkas (75. N. Dzaferi), Bacher. Crincoli (82. Yildirim), M. Pasternak. Tore: 0:1 Hößrich (27.), 0:2 Rebholz (57.). Schiedsrichter: Nihat Varlioglu (Neu- Ulm).