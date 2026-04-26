Landesliga 3: Primus lässt sich nicht aufhalten

Balingen II marschiert auch nach Schiri-Ausfall weiter. Der TSV Harthausen feiert einen wichtigen Sieg, während beim FC 07 Albstadt langsam die Landesliga-Lichter ausgehen.
TSG Balingen II – SSC Tübingen 5:1 (2:1). Der Tabellenführer aus Balingen hat gegen den SSC Tübingen seine Favoritenrolle eindrucksvoll bestätigt und sich nach zwischenzeitlich spannendem Verlauf deutlich mit 5:1 durchgesetzt. Vor allem nach dem Tübinger Anschlusstreffer kurz vor der Pause fanden die Gastgeber die richtige Antwort.