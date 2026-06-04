Landesliga 3: Die Zeichen stehen auf Abschied

Der letzte Spieltag in der Fußball-Landesliga steht im Zeichen eines Umbruchs für die Teams aus dem Zollernalbkreis: Keiner der drei Klubs wird wieder in dieser Liga spielen.
FC 07 Albstadt – SV Croatia Reutlingen (Samstag,15.30 Uhr). Die Enttäuschung über den feststehenden Abstieg ist bei den Blau-Weißen aus Albstadt nach der 1:4-Niederlage beim Vizemeister Empfingen zwar noch spürbar, vor dem letzten Landesliga-Heimspiel gegen Croatia Reutlingen richtet sich der Blick aber bereits nach vorne. Spielertrainer Samed Akbaba, der auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga Verantwortung tragen wird, kündigt eine schonungslose Analyse der Abstiegsgründe an.