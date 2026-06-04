Landesliga 3: Die Zeichen stehen auf Abschied

Der letzte Spieltag in der Fußball-Landesliga steht im Zeichen eines Umbruchs für die Teams aus dem Zollernalbkreis: Keiner der drei Klubs wird wieder in dieser Liga spielen.

FC 07 Albstadt – SV Croatia Reutlingen (Samstag,15.30 Uhr). Die Enttäuschung über den feststehenden Abstieg ist bei den Blau-Weißen aus Albstadt nach der 1:4-Niederlage beim Vizemeister Empfingen zwar noch spürbar, vor dem letzten Landesliga-Heimspiel gegen Croatia Reutlingen richtet sich der Blick aber bereits nach vorne. Spielertrainer Samed Akbaba, der auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga Verantwortung tragen wird, kündigt eine schonungslose Analyse der Abstiegsgründe an.

Für Akbaba gibt es keine Ausreden „Wenn man am Ende absteigt, hat man über die Saison hinweg zu wenig Punkte geholt. Dafür gibt es keine Ausreden“, sagt Akbaba. Gleichzeitig lobt er die Moral seiner Mannschaft: „Trotz vieler Rückschläge hat die Mannschaft nie aufgehört zu arbeiten und Charakter bewiesen.“ Im letzten Heimspiel wollen die Albstädter ihren Anhängern noch einmal etwas zurückgeben. „Auch wenn die Entscheidung gefallen ist, wollen wir uns ordentlich verabschieden und noch einmal alles investieren“, betont Spielertrainer Akbaba. Für die Zukunft setzt der sportliche Kommandogeber auf Geschlossenheit innerhalb des Vereins: „Jetzt müssen Mannschaft, Verantwortliche, Sponsoren und Fans zusammenrücken. Wenn wir die richtigen Lehren ziehen und geschlossen auftreten, werden auch wieder erfolgreichere fußballerische Zeiten kommen.“

Familienfest zum Abschluss

Rund um die Landesliga-Partie wird den Zuschauern zudem einiges geboten. Bereits ab 12 Uhr lädt der FC 07 Albstadt zum Familienfest ein, vor dem Anpfiff stehen außerdem die Verabschiedungen mehrerer Spieler auf dem Programm. Damit verspricht der Samstag im Alb-Stadion einen Tag voller emotionaler Momente – auf und neben dem Spielfeld. TSV Harthausen/Scher – Spvgg Freudenstadt (Samstag, 15.30 Uhr). Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebte bei den Scherkickern ebenfalls bis in die vergangene Woche. Doch mit der deutlichen 0:7-Niederlage bei Croatia Reutlingen platzte der Traum vom Verbleib in der Landesliga endgültig. Der SSC Tübingen hat vor dem letzten Spieltag uneinholbare vier Punkte Vorsprung und darf nun die Relegation planen. Damit geht es für die Scherkicker im abschließenden Heimspiel gegen Schlusslicht Freudenstadt am Samstag sportlich um nichts mehr.

Abschenken will die Mannschaft die Partie deshalb aber keineswegs. Spielertrainer Stefan Bach, der im November das Amt von Akin Aktepe übernommen hatte und auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird, gibt die Richtung klar vor: „Wir haben ein Heimspiel und wollen die Saison zumindest halbwegs versöhnlich abschließen. Deshalb wird es kein Taktieren oder großes Durchwechseln geben. Wir werden die bestmögliche Mannschaft auf den Platz schicken und noch einmal alles investieren.“ Trotz einer starken Rückrunde reichte es am Ende nicht zum erhofften Fußball-Wunder.

Klassenerhalt knapp verpasst

Die Gründe sieht Bach vor allem in den personellen Problemen: „Ich kann natürlich nur für die Zeit sprechen, seit ich übernommen habe. In dieser Phase haben wir alles reingeworfen, was möglich war, und die Mannschaft hat hervorragend gearbeitet. Wir waren dem Klassenerhalt sehr nahe, aber aufgrund der vielen Ausfälle, darunter auch wichtige Schlüsselspieler, war das Ziel letztlich nicht mehr zu erreichen. Die Jungs haben alles gegeben, aber man hat gegen Ende auch gemerkt, dass die Kräfte nachließen und einige Spieler auf dem Zahnfleisch gingen.“ Aus der schwierigen Saison wollen Bach und die Vereinsverantwortlichen die richtigen Schlüsse ziehen. In der Bezirksliga soll der Kader breiter aufgestellt und verstärkt auf junge Spieler gesetzt werden.

Trainer Bach ist trotz Abstieg stolz

„Trotz des Abstiegs bin ich stolz auf die Mannschaft. Die Siege gegen Seedorf, den SSC Tübingen oder auch Albstadt haben gezeigt, was fußballerisch möglich ist, wenn wir nahezu komplett sind. Eigentlich war nicht geplant, dass ich selbst so viele Einsätze absolvieren muss. Aufgrund der dünnen Personaldecke gab es aber kaum Alternativen.“ Auch nach dem Gang in die Bezirksliga bleibt der 38-Jährige Harthausen erhalten. Künftig soll sein Fokus allerdings auf der Trainerrolle liegen. „Wenn es nötig ist, werde ich aushelfen. Grundsätzlich werde ich aber von der Seitenlinie aus arbeiten.“ TSG Balingen II – SG Empfingen (Samstag, 15 Uhr). Auf die Tabelle hat das Duell der beiden besten Mannschaften der abgelaufenen Saison keine Auswirkungen mehr. Für Empfingen ist das Wiedersehen mit ihrem Ex-Trainer Philipp Wolf jedoch ein wichtiger Testlauf für die Relegation, die nur vier Tage später gegen den Tabellenzweiten der Landesliga, Staffel 1, ansteht.

Wolf und Baumgartner haben verlängert

Die TSG Balingen II verabschiedet sich derweil in Richtung Verbandsliga; das Trainerduo Philipp Wolf und Jonas Baumgartner bleibt im Amt und will zunächst den Klassenerhalt sichern sowie mittelfristig die Etablierung in der Liga vorantreiben. Sollte das Spiel ähnlich torreich verlaufen wie beim 5:3-Erfolg der TSG II im Hinspiel, dürften sich die Zuschauer in der Bizerba-Arena erneut auf ein echtes Spektakel freuen.