Landesliga 3: Devise lautet Rang drei halten

Der SV Zimmern hat im letzten Spiel beim SSC Tübingen einen versöhnlichen Abschluss im Visier und drückt der eigenen Zweiten die Daumen.
Mit der dritten Niederlage in Folge – einer weiteren 1:2-Heimpleite gegen den VfL Nagold wie gegen den FC 07 Albstadt – schloss der SV Zimmern seine Heimsaison ab. Nun wackelt noch einmal der dritte Platz, da man punktgleich mit dem VfB Bösingen (je 57) dasteht und selbst der VfL Nagold (55) durch den Dreier in Zimmern, sowie der SV Nehren (beide 55) vorbeiziehen könnte.