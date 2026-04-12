Der FC 07 Albstadt kommt gegen den VfL Nagold durch einen Last-Minute-Treffer von Samed Akbaba noch zu einem 1:1 und holt so einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf.

FC 07 Albstadt – VfL Nagold 1:1 (0:1). In der kampfbetonten Begegnung vor 130 Zuschauern im Albstadion sah der klar favorisierte VfL Nagold lange Zeit wie der Sieger aus. Die Gäste gingen vor der Pause durch Panagiotis Karypidis mit 1:0 in Führung. Nagold verpasste es kurz nach Wiederanpfiff den „Sack“ vorzeitig zuzumachen. Dies rächte sich: Der FC 07 warf alles nach vorne und belohnte sich in der Nachspielzeit durch den 1:1-Ausgleich von Spielertrainer Samed Akbaba.

Kampf überwiegt auf schwierigem Terrain Die Zuschauer sahen auf schwierig zu bespielendem Rasen eine von beiden Seiten kämpferisch hochstehende Begegnung. Technisch anspruchsvoller Fußball war auf diesem Untergrund nicht zu erwarten. Die Nullsiebener agierten vielfach zu nervös und hektisch. So kamen einige überhastet angesetzte Fehlpässe zustande, die die Gäste zu gefährlichen Kontern nutzten.

Führung der Gäste aus Albstädter Sicht irregulär

Der Führungstreffer für die Gäste kurz vor dem Seitenwechsel und war aus Albstädter Sicht irregulär. Aus dem Getümmel heraus bugsierte VfL-Goalgetter Panagiotis Karypidis das Spielgerät über die Albstädter Torlinie. „Es ging ein klares Handspiel voraus, das hat auch „Pana“ nach dem Spiel zugegeben, doch der Schiedsrichter hat es nicht gesehen“, äußerte Samed Akbaba bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Mit der 1:0-Führung für die Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Nagold verpasst die Vorentscheidung

Die zweite Spielhälfte begann vielversprechend für Nagold mit einer Doppelchance zur vorzeitigen Spielentscheidung. Karypidis (52.) schoss mittels Schlenzer aus halblinker Position, der Ball passierte alle Akteure und klatschte an den Albstädter Pfosten. Eine Zeigerumdrehung später scheiterte Matthias Raser an FC 07–Keeper Chris Leitenberger.

Nullsiebener machen in der Schlussphase Druck

Im weiteren Spielverlauf setzte Albstadt mit Tamer Matur und Dominick Mitrenga zwei frische Offensivkräfte ein, drängte in der Schlussphase vehement auf den Ausgleichstreffer und hatte durch Dennis Mazrekaj (63./87.) zwei durchaus vielversprechende jedoch vergebene Torchancen

Das vom Spielverlauf längst verdiente Remis für den Gastgeber fiel aber erst in der Nachspielzeit. Die Vorlage von Mazrekaj nutzte Coach Akbaba per fulminantem Flugkopfball zum umjubelten 1:1-Ausgleich. FC 07 Albstadt: Leitenberger – Shacore (65. S. Cetin), Bradara, Akbaba, Rodriguez, Mazrekaj, Banda (49. Mitrenga), Dzaferi, A. Cetin (84. Moser), Bacher (76. Matur), Farkas (70. Nicoletic). Tore: 0:1 Karypidis (65.) 1:1 Akbaba (90.+2 ). Schiedsrichter: Michel Hillebrand (Kressbronn). Zuschauer: 130.