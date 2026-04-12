Der FC 07 Albstadt kommt gegen den VfL Nagold durch einen Last-Minute-Treffer von Samed Akbaba noch zu einem 1:1 und holt so einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf.
FC 07 Albstadt – VfL Nagold 1:1 (0:1). In der kampfbetonten Begegnung vor 130 Zuschauern im Albstadion sah der klar favorisierte VfL Nagold lange Zeit wie der Sieger aus. Die Gäste gingen vor der Pause durch Panagiotis Karypidis mit 1:0 in Führung. Nagold verpasste es kurz nach Wiederanpfiff den „Sack“ vorzeitig zuzumachen. Dies rächte sich: Der FC 07 warf alles nach vorne und belohnte sich in der Nachspielzeit durch den 1:1-Ausgleich von Spielertrainer Samed Akbaba.