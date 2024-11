1 Das Interesse an der Führung entlang des Neckars ist riesig: Mehr als 100 Teilnehmende informieren sich am Samstag über die Maßnahmen Foto: Siegmeier

Mehr als 100 Interessierte lassen sich geplante Maßnahmen am Neckar von Oberbürgermeister Christian Ruf erläutern.









In den vergangenen sechs Wochen ist am Neckar zwischen ENRW und Schwarzem Felsen eine ganze Menge passiert – die Vorbereitungen für die Landesgartenschau gehen mit riesigen Schritten voran. Bei Führungen wurden die Maßnahmen am Samstag erläutert.