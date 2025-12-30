Landesgartenschau Rottweil: So helfen Weihnachtsbäume bei der Renaturierung des Neckars

Bei der Renaturierung des Neckars im Vorfeld der Landesgartenschau 2028 setzt Rottweil konsequent auf nachhaltige und regionale Materialien.

Bei der Renaturierung des Neckars im Zuge der Landesgartenschau achten die Verantwortlichen darauf, möglichst regionale Materialien und Pflanzen zu verwenden. Zum Einsatz kommen beispielsweise heimische Weidenarten – sowie ausgediente Weihnachtsbäume. Wer die Renaturierung unterstützen möchte, kann seinen Weihnachtsbaum am 14. Januar auf dem Gelände der ehemaligen ENRW spenden.

Für die Renaturierung des Neckars und die Bepflanzung des Ufers werden an mehreren Standorten rund um Rottweil, unter anderem in Zepfenhan, im Primtal, im Bereich des Hochwasserrückhaltebeckens Neufra sowie in weiteren Nachbargemeinden im Landkreis Rottweil, verschiedene heimische Weidenarten zurückgeschnitten und am Neckar verbaut.

Material für Schutz

Eine besondere Eigenschaft dieser Gehölze wird gezielt genutzt: Weiden treiben nach einem Rückschnitt sehr schnell wieder aus und wachsen zuverlässig nach. Material wird für den Erosionsschutz und die Stabilisierung der Uferbereiche eingesetzt und trägt damit wesentlich zu einer naturnahen Gewässerentwicklung bei.

Aber auch die Weihnachtsbäume der Stadt Rottweil leisten einen Beitrag zur Neckarumgestaltung. Sie werden entlang der Böschungen eingebaut und helfen, die Ufer zu sichern und Strömungseinflüsse zu reduzieren. „Durch den Einsatz regionaler Materialien bleibt der ökologische Fußabdruck gering und der Nachhaltigkeitsgedanke wird konsequent umgesetzt“, erklärt Miriam Ruess von der Landesgartenschau gGmbH.

Vollständig und abgeschmückt

Zur Unterstützung des Landesbetriebs Gewässer ruft die Landesgartenschau Rottweil 2028 gGmbH nun die Bürger dazu auf, ihre ausgedienten Weihnachtsbäume für dieses Projekt zur Verfügung zu stellen: Die Weihnachtsbäume werden am Mittwoch, 14. Januar, 14 bis 18 Uhr, im ehemaligen Gebäude der Energieversorgung Rottweil in der Au 5, entgegengenommen. Es können ausschließlich vollständig abgeschmückte Weihnachtsbäume abgegeben werden. Die Landesgartenschau gGmbH weist darauf hin, dass anderes Schnittgut aus dem Garten nicht angenommen werden kann.

„Mit dieser gemeinsamen Aktion leisten Stadt, Projektverantwortliche und Bürgerschaft einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Neckars und zur Vorbereitung der Landesgartenschau Rottweil 2028“, ruft Miriam Ruess zum Mitmachen auf. Weitere Infos zur Landesgartenschau in Rottweil gibt es unter www.landesgartenschau-rottweil.de.

