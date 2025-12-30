Landesgartenschau Rottweil: So helfen Weihnachtsbäume bei der Renaturierung des Neckars

Bei der Renaturierung des Neckars im Vorfeld der Landesgartenschau 2028 setzt Rottweil konsequent auf nachhaltige und regionale Materialien.
Bei der Renaturierung des Neckars im Zuge der Landesgartenschau achten die Verantwortlichen darauf, möglichst regionale Materialien und Pflanzen zu verwenden. Zum Einsatz kommen beispielsweise heimische Weidenarten – sowie ausgediente Weihnachtsbäume. Wer die Renaturierung unterstützen möchte, kann seinen Weihnachtsbaum am 14. Januar auf dem Gelände der ehemaligen ENRW spenden.